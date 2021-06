Conditionarea participarii la evenimente de vaccinare sau de prezentarea unui test negativ COVID, considerata discriminatorie de Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj a anulat mai multe dispozitii din Hotararea de Guvern care se refera la conditionarea participarii la diferite evenimente a doar a persoanelor vaccinate si a celor care prezinta un test PCR negativ, considerand ca acestea sunt discriminatorii si "nu sunt justificate obiectiv de un scop legitim". Decizia instantei nu este definitiva.



Curtea de Apel Cluj a publicat, marti, motivarea deciziei de anulare a unor prevederi din din Hotararea de Guvern care se refera la conditionarea participarii la diferite evenimente de vaccinare, de trecerea prin boala sau de prezentarea unui test negativ de coronavirus.

Instanta arata ca foarte multe persoane, din cauza convingerilor religioase, sau a starii de sanatate nu pot recurge la masura vaccinarii si prin urmare sunt excluse de la toate activitatile sportive, culturale, sociale permise de Hotararea de Guvern.

"De asemenea, la momentul adoptarii hotararii, salariul mediu net in Romania era de aproximativ 3.500 de lei fara sa vorbim de venitul minim pe economie si de faptul ca exista persoane care nu au nici macar acest venit. Or, efectuarea unui test RT-PCR sau a unui test antigen rapid trebuie sa se realizeze la un laborator medical care sa certifice exactitatea rezultatului testului si cum aceste teste nu sunt gratuite foarte multe persoane nu vor avea posibilitatea financiara sa efectueze acest test si prin urmare vor fi nevoite sa recurga la vaccin care este gratuit pentru a putea participa la aceste activitati", a explicat Curtea de Apel Cluj.

Instanta mai mentioneaza ca nu exista niciun studiu care sa conduca la concluzia necesitatii instituirii acestor masuri suplimentare de excludere si la lipsa oricarei importante a faptului ca un numar mare de persoane a facut boala si este imunizata prin efectul bolii.

De asemenea, Curtea de Apel Cluj nu este de acord nici un realizarea vaccinarii la intrarea pe o arena sportiva.

"Vaccinarea, asa cum arata chiar hotararea de guvern, are relevanta doar in ipoteza in care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, or impunerea vaccinarii la intrarea in incinta arenei sportive poate fi periculoasa pentru viata si sanatatea acestor persoane, deoarece in anumite situatii vaccinul poate avea si efecte negative amplificate de atmosfera competitiei sportive la care participa acesti spectatori vaccinati la intrarea in incinta", a mentionat sursa citata.

Astfel, Curtea de Apel Cluj a hotarat anularea acelor dispozitii care incalca dreptul cetatenilor de a lua parte in conditii de egalitate la activitati si de a avea acces la toate locurile si folosintei destinate.

"Aceste dispozitii discriminatorii nu sunt justificate obiectiv de un scop legitim atat timp cat exista metode de atingere a scopului asigurarii sanatatii populatiei prevazute chiar in actul administrativ normativ atacat care ar fi suficiente sa asigure scopul propus", se mai arata in motivare.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Sentinta Curtii de Apel Cluj a fost pronuntata in sedinta publica din 7 iunie.