Fiica unuia dintre barbatii raniti in explozia de vineri de la rafinaria Petromidia din Navodari a transmis ca incearca sa faca tot posibilul pentru a-si transfera tatal la o unitate medicala din afara tarii.

Pana in acest moment, sustine ea, autoritatile nu au refuzat transferul, dar nici nu l-au aprobat: "Asteptam si sper sa ne ajute, tinand cont de istoric, de ceea ce s-a intamplat si la Colectiv", a declarat tanara pentru Digi 24.

De asemenea, sotia celui de-al doilea barbat internat la Spitalul Floreasca din Capitala, cu arsuri la nivelul spatelui, cere ca acesta sa fie transferat in afara.

Doua dintre persoanele ranite in explozia de vineri de la rafinarie se afla la spitalul Floreasca din Capitala, cu arsuri pe 25-30% din suprafata corpului, in timp ce un alt ranit a fost operat si este in afara oricarui pericol la Spitalul Judetean din Constanta, potrivit unui comunicat al Rompetrol. A patra victima a suferit rani usoare si a fost externata.

O explozie urmata de un incendiu s-a produs vineri la rafinaria Petromidia, detinuta de grupul KMGI, fostul Rompetrol Group. Incendiul a avut loc la instalatia de hidrofinare petrol motorina. Autoritatile au activa Planul Rosu de Interventie, iar localnicii au fost alertati prin mesaj RO-ALERT despre degajarile mari de fum.

Un angajat al rafinariei si-a pierdut viata in acest incident.