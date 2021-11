Oreste, prins de polițiști drogat la volan. Oamenii legii i-au deschis dosar penal

Prezentatorul TV Oreste Teodorescu a fost depistat joi, 11 noiembrie, în trafic de polițiștii rutieri sub influența drogurilor.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Prezentatorul TV a fost oprit de polițiștii de la Rutieră pe data de 2 noiembrie pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, potrivit antena3.ro.

Pentru că la aparatul Drug Test rezultatul ar fi fost unul pozitiv, prezentatorul TV a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală unde i-au fost recoltate probe de sânge. Rezultatele analizelor vor veni de la Institutul Național de Medicină Legală vin după aproximativ 60 de zile.

În anul 2018 jurnalistul Oreste Teodorescu a fost audiat la DIICOT în dosarul drogurilor pentru vedete, în care două persoane au fost arestate și una este în arest la domiciliu.

Jurnalistul a ajuns la sediul DIICOT Ploiești cu puțin după ora 11:00, singur, refuzând să facă declarații când a ajuns, însă a spus că va răspunde mai târziu presei la întrebări.

La ieșirea din sediul Parchetului, jurnalistul a explicat că a fost citat în calitate de martor și că nu are nicio legătură cu acest caz.

"Am fost chemat prin citație pe dată de 12 iulie, în calitate de martor. Nu am putut să vin atunci pentru că, până ieri, am fost într-o tabăra în Delta Dunării. Nu am nicio legătură cu niciuna dintre persoanele implicate în acest caz.

Nu am vândut și nu am cumpărat droguri, pentru consum propriu. Participarea mea în acest dosar a luat sfârșit, astăzi, odată cu audierea mea", a declarat Oreste Teodorescu, printre altele.