Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care permite împușcarea urșilor. Cine va decide prin ce mijloc vor fi îndepărtate mamiferele

Guvernul a adoptat, miercuri, 21 iulie, Ordonanța de Urgență care prevede intervenția în cazul atacurilor urșilor care ajung în intravilanul localităților. Aceasta se va face „gradual”, iar extragerea prin împușcare este meționată în cazul în care „siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor sunt puse în pericol”.



Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a grăbit să dea vestea pe Facebook:

"Veste bună! Guvernul a aprobat ordonanța de urgență care reglementează măsurile de protecție împotriva urșilor.

Conform actului normativ, în cadrul fiecărei unitate administrativ teritorială se va constitui o echipă de intervenție imediată care este condusă de primar sau de viceprimar. Ei sunt persoanele care, conform legii, în baza expertizei profesionale, decid asupra modului de intervenție imediată care poate fi de trei tipuri: alungarea, tranchilizarea și relocarea, eutanasierea sau împușcarea ursului."

Cine decide dacă un urs trebuie împușcat





"Sunt ferm convins că nu noi din București trebuie să decidem care este ursul de care se teme o localitate întreagă, ci tocmai din aceste considerente am descentralizat procedura decizională: primarul sau viceprimarul, cunoscând circumstanțele locale, analizând expertiza profesională și gradul de risc, va decide prin ce mijloc să fie îndepărtat ursul.

Totodată, actul normativ aprobat astăzi asigură o bază legală pentru ca primarii să își poată apăra comunitatea de pericol în condițiile legii, fără frică", și-a încheiat ministrul postarea.

Cu o săptămână în urmă, ministrul anunța ultimele modificări aduse ordonanței:

"Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care permite intervenţia imediată în localităţile unde se semnalează prezenţa urşilor a fost finalizat. Am modificat textul proiectului în aşa fel încât acesta conţine propunerile Ministerului de Interne, respectiv a Autorităţi i Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Am eliminat toate obstacolele legale şi de interpretare, astfel încât Guvernul va adopta proiectul de Ordonanţă de Urgenţă în următoarea şedinţă de guvern", a menţionat Tanczos.

Măsura vine în contextul în care atacurile urșilor au crescut, iar prezența acestora în zone populate sau în gospodării este semnalată zilnic.

Premierul Florin Cîţu aprecizat că Ministerul Mediului trebuie să vină cu o strategie pe termen lung cu privire la controlarea populaţiei de urşi şi am putea avea implementată această strategie în cel mult un an.

„Tot în şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă cu privire la aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru specia de urs brun. În şedinţa de Guvern am transmis, în afară de această OUG, nevoia unei strategii prin care să controlăm populaţia de urşi. Această ordonanţă este o măsură care vine pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de controlare a populaţiei de urşi, pe termen lung, şi înţeleg că avem deja un proiect şi am putea avea această strategie implementată şi cu măsuri în cel mult un an de zile”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.