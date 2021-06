Cine este omul de afaceri turc declarat indezirabil si expulzat din Romania

Un om de afaceri turc a fost declarat indezirabil si expulzat din Romania. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti, dupa ce SRI a ajuns la concluzia ca barbatul reprezinta o amenintare reala pentru securitatea nationala.



Mehmet Sait Ceaglar, in varsta de 34 de ani, se afla in Romania de cativa ani. Initial, venise in tara pentru a face afaceri, apoi s-a casatorit cu o romanca. La adapostul unei vieti aparent obisnuite, ar fi avut insa preocupari ingrijoratoare pentru serviciul de informatii, scrie site-ul stirileprotv.ro.

Aflat intr-un stadiu avansat de autoradicalizare, desfasoara activitati de sustinere a unor organziatii teroriste, identificandu-se cu violentele comise de liderii si luptatorii acestora; a realizat activitati de propaganda, acte ce sunt de natura a crea suspiciunea rezonabila cu privire la implicarea lui in savarsirea unor actiuni teroriste.

Ca sa nu dea de banuit cu privire la intentiile sale, Ceaglar era activ pe retele de socializare unde poza intr-un promotor al Romaniei si isi invita prietenii sa ne viziteze tara, mai scrie sursa citata.

Potrivit procurorilor, turcul ar fi ales Romania intrucat in tara noastra cartelele telefonice SIM pot fi cumparate fara a fi necesar un act de identitate.

Dosarul in baza caruia Ceaglar a fost declarat indezirabil este plin de informatii clasificate. Suspectul ar fi cumparat mai multe asemenea cartele cu ajutorul carora ar fi purtat conversatii compromitatoare cu membri ai celulelor teroriste.

Barbatul are interdictia de a reveni in Romania vreme de zece ani.