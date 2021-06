Sofer drogat depistat in trafic pe DN1, in Prahova

Un sofer de 21 de ani care se afla sub influenta unor substante susceptibile de a avea efect psihoactiv a fost depistat in trafic pe DN 1, pe raza localitatii Potigrafu.

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in cadrul unei actiuni ce a avut drept obiectiv depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control pe DN 1, la Potigrafu, un autoturism condus de un tanar in varsta de 21 de ani.

"Cu ocazia testarii cu aparatul Drugtest, a fost obtinut un rezultat pozitiv, indicand prezenta unor substante susceptibile de a avea efect psihoactiv in organism", arata sursa citata.

In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.