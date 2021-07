Un sofer in cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Vaslui - Substatia Barlad, Catalin Ioan Romanic, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in forma continuata.

Conform DNA, in perioada decembrie 2018 - iunie 2020, Catalin Ioan Romanic ar fi pretins de la mai multe persoane (martori in cauza) diverse sume de bani in schimbul carora a promis ca va interveni pe langa functionari din cadrul unor unitati sanitare sau pe langa personalul medical, pentru ca acele persoane sa ocupe diferite posturi (asistent medical, sofer) ce urmau sa fie scoase la concurs sau pentru eliberarea unor fise medicale in vederea obtinerii permisului de conducere.

Cati bani primea pentru astfel de angajari

Concret, in scopul mentionat mai sus, soferul de ambulanta Catalin Ioan Romanic ar fi pretins si primit 10.000 euro si 300 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunal Vaslui, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

In decembrie 2020, soferul a mai fost trimis in judecata de DNA, pentru fapte asemanatoare, alaturi de o infirmiera de la Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad, Alina Cristina Nanu.

Ulterior, in aprilie 2021, soferul si infirmiera au fost condamnati in prima instanta (Tribunalul Vaslui) la cate 3 ani inchisoare cu suspendare.