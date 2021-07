Noua politisti de la Sectia 16 de Politie din Bucuresti, trimisi in judecata. Inculpatii sunt acuzati de acte de tortura inimaginabile

Noua politisti de la Sectia 16 de Politie care au torturat anul trecut doi barbati au fost trimisi in judecata.

Ambii barbati au decedat in martie 2021, insa nu exista o legatura intre agresiune si deces, arata sursele judiciare.

"La data de 09.07.2021, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a noua agenti de politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Sectia 16, pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de liberate in mod ilegal, tortura, complicitate la tortura, purtare abuziva, instigare la lipsire de libertate in mod ilegal, fals intelectual si favorizare a faptuitorului. Dintre cei noua inculpati, unul este cercetat in stare de arest preventiv, doi in stare de arest la domiciliu, iar ceilalti sase sub masura controlului judiciar", arata Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Cum s-a produs tragedia

Conform procurorilor, la data de 01.09.2020, in jurul orelor 01.45, inculpatii faceau parte dintr-un filtru de politie organizat in zona strazii Calea Serban Voda dinBucuresti, context in care au fost abordati de cei doi barbati, care le-au adresat reprosuri cu privire la nepurtarea mastilor de protectie in contextul epidemiologic SARS-COV2.

"In aceste imprejurari, in scopul pedepsirii persoanei vatamate G.M.I. pentru reprosurile adresate, sase dintre inculpati, avand asupra lor armamentul din dotare, au lipsit-o in mod ilegal de libertate, incatusand-o si transportand-o impotriva vointei sale pe un teren viran situat la periferia mun. Bucuresti, sectorul 4. In locatia respectiva, trei dintre inculpati au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violente fizice asupra victimei, aplicandu-i lovituri repetate cu corpuri contondente in zona superioara a corpului, a capului, a membrelor superioare si inferioare, dar si in zona degetelor mainilor si a talpilor", transmite Parchetul Tribunalului Bucuresti.

"In tot acest timp, trei dintre agentii de politie, desi nu au participat in mod activ la aplicarea loviturilor, au urmarit impasibili agresiunile la care a persoana vatamata era supusa de catre colegii lor, neintervenind pentru oprirea acestora, desi in virtutea atributiilor de serviciu aveau obligatia de a interveni pentru protectia persoanelor vulnerabile. Totodata, unul dintre inculpati a supus persoana vatamata unor tratamente degradante", arata institutia.

Abandonata pe un teren viran

Dupa exercitarea actelor de violenta, victima a fost abandonata pe respectivul teren viran.

"In acelasi timp, alti doi inculpati au lipsit-o in mod ilegal de libertate pe persoana vatamata G.T.N., in intervalul 01.45 - 02.00. Astfel, dupa incatusarea nelegala a acesteia, au incuiat-o in autospeciala ce le fusese repartizata, peste doua jante auto depozitate pe bancheta din spate, nu inainte de a pulveriza spray lacrimogen in habitaclul autoturismului. Ulterior, au transportat-o fara vreo justificare legala in zona Zetari din Bucuresti, sectorul 5, unde au descatusat-o si abandonat-o pe o strada intunecata", precizeaza procurorii.

Pentru a crea aparenta unui comportament violent al victimelor si a justifica astfel conduita agentilor de politie, unul dintre inculpati a aplicat sanctiuni contraventionale fiecarei persoane vatamate, atestand in mod nereal cu ocazia intocmirii proceselor-verbale de contraventie ca acestea au fost depistate in timp ce tulburau ordinea si linistea publica.

Ads

Ajutor in mod repetat

Pe parcursul desfasurarii urmaririi penale, un agent de politie din cadrul aceleiasi sectii, actionand in beneficiul unuia dintre agresori, i-a acordat ajutor in mod repetat, in scopul ingreunarii cercetarilor si tragerii sale la raspundere penala.

Prin rechizitoriu s-a dispus si clasarea cauzei fata de un alt agent de politie din cadrul DGPMB Sectia 16, probele administrate in cursul urmaririi penale relevand ca acesta nu a participat la savarsirea infractiunilor.