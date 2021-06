Campionatul European de Fotbal aduce modificari traseelor de autobuze si tramvaie din Capitala. Care sunt noile rute STB

Campionatul European de Fotbal aduce o serie de schimbari in traseele autobuzelor si tramvaielor STB. Astfel, in zilele de 13, 17, 21 si 28 iunie, cand vor avea loc meciuri de fotbal de la Campionatul European, vor fi facute mai multe modificari in transportul public, in special pe liniile care asigura legatura intre aeroportul Otopeni, stadionul Arena Nationala si centru, anunta Societatea de Transport Bucuresti.

Linia speciala expres 700

Traseu: Aeroport - centrul Capitalei - Arena Nationala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, Piata Presei, Sos. Kiseleff, Piata Victoriei, Cal. Victoriei, Pod Natiunile Unite, Palatul Parlamentului, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Sos. Mihai Bravu, Piata Iancului;

Statii: Aeroportul International Henri Coanda, Palatul CEC, Palatul Parlamentului, Piata Unirii, Piata Muncii, Piata Hurmuzachi, Piata Iancului.

Traseu: Arena Nationala - centrul Capitalei - Aeroport: Piata Iancului, Sos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Piata Universitatii, Bd. Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bd. Lascar Catargiu, Piata Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Constantin Prezan, Arcul de Triumf, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti-Ploiesti, DN 1, Aeroportul International Henri Coanda;

Statii: Piata Iancului, Vatra Luminoasa, Piata Hurmuzachi, Piata Unirii, Piata Universitatii, Aeroportul International Henri Coanda.

Suporterii se vor putea deplasa de la aeroport catre centrul Capitalei si cu autobuzele liniei expres 783. De asemenea, suporterii vor putea utiliza autobuzele liniei expres 780 si cursa feroviara de la aeroport la Gara de Nord, iar apoi autobuzele liniei 123, pentru a ajunge in centrul Capitalei.

Ads

Din centrul Capitalei, suporterii vor putea ajunge la Arena Nationala cu autobuzele liniei 104 si cu cele ale liniei speciale expres 700, de la statia Bd. I. C. Bratianu, precum si cu tramvaiele liniilor 40 si 55, de la terminalul Piata Sfanta Vineri. De la Arena Nationala, suporterii vor putea ajunge in Centrul istoric al Capitalei cu vehiculele liniilor mentionate.

Mijloace de transport suplimentare

STB va suplimenta numarul de vehicule pe liniile care asigura legatura de transport intre aeroport, centru si stadion si va prelungi programul de circulatie in data 28 iunie, atunci cand meciul programat pe Arena Nationala va incepe la ora 22:00.

Din ratiuni de siguranta si pentru ca spatiile de acces in stadion si arterele adiacente sa nu se aglomereze, in zilele in care se vor disputa meciurile de fotbal, traficul rutier va fi restrictionat total pe Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasa, Str. Tony Bulandra si Bd. Basarabia pe tronsonul cuprins intre Sos. Mihai Bravu si Bd. Chisinau. Liniile de transport din apropierea Arenei Nationale vor fi deviate, gradual, incepand cu ora 07:00, astfel:

Ads

* Linia 40 va functiona pe traseul de baza intre Complex Comercial Titan si intersectia Bd. Basarabia/Bd. Chisinau, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Calarasi, Bd. Corneliu Coposu, terminal Piata Sf. Vineri;

* Linia 86 va functiona pe traseul de baza intre Dridu si intersectia Str. Matei Voievod/Str. Popa Nan, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Str. Popa Nan, Str. Delea Veche (Str. Budila, Str. Tepes Voda), Str. Delea Noua, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brancusi, Str. Lucretiu Patrascanu, pana la terminalul Bd. Basarabia;

* Linia 90 va functiona pe traseul de baza intre Valea Argesului si intersectia Str. Matei Voievod/Str. Popa Nan, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Str. Popa Nan, Str. Delea Veche (Str. Budila, Str. Tepes Voda), Str. Delea Noua, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brancusi, Str. Lucretiu Patrascanu, pana la terminalul Bd. Basarabia;

Ads

* Linia 104 va functiona pe traseul de baza intre Cora Pantelimon si intersectia Sos. Pantelimon/Bd. Pierre de Coubertin/Sos. Iancului, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual;

* Linia 143 va functiona pe traseul de baza intre Bucur Obor si intersectia Str. Baicului/Sos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand I, Bd. Garii Obor pana la terminalul Baicului. Pe sensul spre Bucur Obor, autobuzele vor circula pe Bd. Garii Obor, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade intre Vii, Sos. Electronicii, Str. Baicului, Bd. Garii Obor, Bd. Ferdinand I, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina.

Ads

In perioada acestor restrictii de circulatie, statia de autobuz Maior Coravu, situata pe Sos. Mihai Bravu, pe sensul spre Piata Iancului, se va suspenda.