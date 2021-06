Noaptea Muzeelor in Capitala: zeci de muzee, galerii de arta, colectii, institutii publice de cultura si asociatii, deschise publicului

Un numar de 51 de institutii publice de cultura sau independente isi asteapta publicul, sambata, 12 iunie, la Noaptea Muzeelor in Bucuresti, propunand o serie de expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, dar si unele activitati in mediul online.

Pentru prima data, cu ocazia Noptii Muzeelor, Primaria Capitalei se deschide publicului larg, intr-un eveniment care reuneste doua expozitii legate de istoricul sediului municipalitatii si al orasului, precum si alte experiente culturale, in timp ce Muzeul National de Geologie si Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" vor fi prezente cu evenimente online.

In premiera, expozitia "Identitati Fragile" a viitorului Muzeu al Pandemiei poate fi vizitata la Galeria Rezidenta BRD Scena 9 din Bucuresti.

Toate evenimentele propuse in Noaptea Muzeelor se vor desfasura cu respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea COVID-19.

Noaptea Muzeelor la Muzeul National al Literaturii Romane

La editia din acest an, MNLR invita publicul sa-i viziteze cele doua sedii din Strada Nicolae Cretulescu 8 si Calea Grivitei 64-66, aflate la o distanta de 12 minute, si isi anunta oaspetii ca pot sa participe la Tombola nocturna, aproape de miezul noptii urmand a fi extrase cele trei numere castigatoare, care vor fi anuntate pe pagina de Facebook a muzeului.

La sediul din Grivitei insomniacii sunt invitati sa faca un selfie cu unul dintre tablourile semnate de artistul Iuri Isar, iar la sediul din Cretulescu sa gaseasca cuvantul potrivit intr-un fragment literar. Atat fotografia, cat si fragmentul vor fi trimise pe WhatsApp la numarul 0736 598 451 pana la ora 23,30, cand se va face extragerea.

Ads

La sediul MNLR Cretulescu sunt pregatite numeroase evenimente, printre care un concert Adrian Naidin; doua coruri din Programul National Cantus Mundi; ateliere pentru copii, recital Ion Bogdan Stefanescu; un concert al trupei New Levitas; un mic recital, cu povesti despre Amita Bhose, traducatoarea operei eminesciene in bengali, lecturi publice in Gradina MNLR.

La sediul MNLR HUB Grivitei, in intervalul 10,00 - 22,30, va putea fi vizitata expozitia "Iuri Isar in memoriam".

Toate institutiile muzeale din administrarea MNLR vor fi deschise sambata.

Muzeul National al Taranului Roman: Patru expozitii temporare si Targul "100 de Traditii Romanesti" - deschise publicului

Patru expozitii temporare si Targul "100 de Traditii Romanesti" vor putea fi vizitate la Muzeul National al Taranului Roman sambata, intre orele 18,00 - 21,30 (ora anuntata pentru inchidere reprezentand ora de intrare a ultimului vizitator).

Ads

Publicul este invitat sa paseasca in spatiul expozitiilor: "(In) toarcem traditia spre viitor", un demers dedicat artei canepii, deschisa la Sala Tancred Banateanu; "Decenii de Memorie Vizuala-Fotografii de Ana si Gheorghe Tripon", deschisa la Sala Irina Nicolau, in care sunt expuse fotografii realizate de acestia intre anii 1958 - 1992, dar si fotografii create de fotografi necunoscuti din prima jumatate a secolului al XX-lea; "Zenit", deschisa la Sala Acvariu; si "MOME Thirtythree Noile orizonturi ale fotografiei la Universitatea de Arta Moholy-Nagy", deschisa la Sala Noua Galerie, care reprezinta o retrospectiva asupra celor peste 33 de ani din istoria Departamentului foto din cadrul MOME.

Ads

Totodata, mesteri populari si mestesugari vor fi prezenti in curtea muzeului cu creatii care pastreaza traditiile romanesti, la Targul "100 de Traditii Romanesti".

Sunt expuse straie si masti populare, ceramica, icoane, zgardane, pristolnice, obiecte de gospodarie din lemn crestat, decoratiuni din lavanda, bundite din piele brodate cu motive traditionale, vestimentatie din lana impaslita.

Ca la orice targ traditional, vizitatorii sunt imbiati cu mancare proaspat gatita, bucatarii vor prepara ciorba taraneasca de pui cu galuste, gulas de vita la ceaun, frigarui si pastrav la gratar, dar si fel de fel de placinte.

Anul acesta, expozitia permanenta va fi inchisa deoarece cladirea monument istoric din Soseaua Kiseleff nu a reintrat, inca, in functiune.

Ads

Intrarea este libera.

Muzeul National de Arta

Muzeul National de Arta al Romaniei anunta participarea la Noaptea Muzeelor 2021 prin deschiderea a trei spatii, care vor putea fi vizitate gratuit, sambata, in intervalul orar 16,00 - 00,00 (ultima intrare fiind la ora 23,00).

Vizitatorii vor putea parcurge expozitia 'Calatoriile lui Iser', in Salile Kretzulescu din corpul central al MNAR (Calea Victoriei), cu intrare din Str. Valter Maracineanu. Aici vor descoperi 66 de lucrari in tempera, guasa si ulei din patrimoniul MNAR si din colectiile Iser si Moise Weinberg, pastrate la Muzeul Colectiilor de Arta. Acestea prezinta peisaje din Dobrogea, Orientul apropiat, Franta si Spania, unele dintre lucrari fiind expuse acum pentru prima data.

Ads

Publicul "calator" al Noptii Muzeelor este invitat si in expozitia "Shaping Design. Together", recent deschisa la sediul central al MNAR din Calea Victoriei si realizata impreuna cu Cartierul Creativ, parte a Romanian Design Week 2021.

Expozitia prezinta piese de design romanesc contemporan, sub semnaturi cunoscute si prototipurile unor obiecte-suvenir proiectate pentru MNAR.

Accesul in expozitie se va face din Str. Stirbei Voda nr. 1-3.

Totodata, la Muzeul Colectiilor de Arta va putea fi admirata una dintre cele mai spectaculoase colectii "Elena si Anastase Simu" cu lucrari de arta romaneasca si europeana.

Muzeul National de Istorie a Romaniei

Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) isi deschide portile intre orele 14,00 - 22,00, asteptandu-si vizitatorii cu expozitii, demonstratii de desen, ateliere educative si de creatie, precum si cu prezentari de vestimentatie, armament si echipament specifice dacilor si romanilor.

Ads

Pe tot parcursul serii, Cristian si Mihai Dumitru, membri fondatori ai Asociatiei Muzeul Jucariilor, vor prezenta publicului expozitia Muzeul Jucariilor gazduita de MNIR.

Vor mai fi accesibile publicului expozitiile permanente Tezaurul Istoric, Lapidarium si Copia Columnei lui Traian si expozitiile temporare "Fragment. Experienta restaurarii", "Exponatul lunii - Un manuscris genealogic al Casei Princiare Cantacuzino", "O poveste dulce. Un secol de dulciuri romanesti" - Colectia de cutii de bomboane si ambalaje de dulciuri a Asociatiei Muzeul Jucariilor, "155 de ani de benzi desenate in Romania. 1860-2015".

Accesul la eveniment va fi gratuit, cu ultimul acces al publicului la 21,00, prin intrarea din Calea Victoriei nr. 12. Se va permite accesul unui grup de 30 de persoane, la un interval de 30 de minute, cu recomandarea ca timpul de vizitare sa se incadreze in 45 de minute.

Ads

Muzeul Municipiului Bucuresti

Casele memoriale din structura muzeului vor putea fi vizitate gratuit, de la ora 16,00 pana la ora 22,00 (ultima intrare).

- La Palatul Sutu din Bd. Ion C. Bratianu nr. 2 sunt deschise pentru public expozitiile "Timpul Orasului", "De la anatomia artistica la opera finita" si "Civilizatia Gumelnita. Viata in sud-estul Romaniei acum 6500 de ani".

- La Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei, nr. 151) se poate vizita expozitia permanenta "Muzeul Varstelor - de la copilarie la senectute".

- Expozitia permanenta "Pe urmele trecutului. Colectia Maria si dr. George Severeanu" poate fi vizitata la Muzeul "Dr. George Severeanu" (Str. Henri Coanda nr. 26).

- Muzeul Frederic Storck si Cecilia Cutescu Storck (Str. Vasile Alecsandri nr. 16) isi intampina oaspetii cu expozitia permanenta de pictura, sculptura, grafica, dar si cu expozitia tematica "Gradina Paradisului. Desene pregatitoare".

Ads

- La Muzeul "Ligia si Pompiliu Macovei" (Str. 11 lunie nr. 36-38), expozitia permanenta va fi deschisa, alaturi de expozitia tematica "Ligia Macovei si lirica lui Tudor Arghezi".

- Se va putea vizita si expozitia permanenta a Muzeului Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr. 8).

- Muzeul "Dr. Victor Babes" (Str. Andrei Muresanu nr. 14A) ofera expozitia permanenta "Victor Babes (1854-1926). Principii, valori, mosteniri", iar Muzeul de Arta Populara "Dr. Nicolae Minovici" (Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1) are deschise expozitiile "Vila Dr. Nicolae Minovici: Restitutio II" si "100% RO".

- Programul Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" (Bulevardul Lascar Catargiu nr. 21) este diferit, acesta fiind deschis gratuit intre orele 20,00 si 2,00, pentru vizitarea expozitiei permanente "Descoperim impreuna Universul", dar mai ales pentru observatii nocturne, daca vremea o va permite.

Ads

Evenimentul "Le petit Paris a la Bibliotheque" - la Biblioteca Centrala Universitara "Carol I"

Incepand cu ora 18,00, Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" invita publicul Noptii Muzeelor sa redescopere universul citadin al Micului Paris.

"Punctul de intalnire" este in Calea Victoriei nr. 88, unde "Cantus Mundi" va sustine un concert coral in prima parte a serii. Ulterior, in zona statuii Regelui Carol I, in jurul orei 21,00, bucurestenii sunt invitati sa audieze Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, dirijat de fondatorul acestuia, Mihail Buca.

Calatorind in timp, Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" se va metamorfoza prin "Expozitia Bucurestiul Interbelic - La Vie Parisienne". Reviste si carti rare vor readuce parfumul nostalgic al Bucurestiului din secolul al XX-lea, iar Fundatia Culturala "Remember Enescu" va contribui la crearea atmosferei unice a acelor timpuri printr-un recital de muzica clasica.

Ads

Pe toata durata evenimentului, publicul va putea explora prin tururi ghidate fiecare incapere a acestui lacas dedicat cunoasterii si va avea ocazia sa descopere farmecul acestei cladiri prin arhitectura sa deosebita si mireasma vremurilor de altadata.

Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"

Muzeul "Antipa" a pregatit o editie speciala care cuprinde ateliere online pe platforma ZOOM pentru cei mici si prezentari filmate in expozitia permanenta, care vor putea fi vizionate pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/muzeulantipa) si Instagram (mnin_antipa).

Programul special va continua cu trei prezentari ale specialistilor muzeului despre "Animale Nocturne", filmate in expozitia permanenta, care vor fi difuzate exclusiv pe paginile de Facebook si Instagram.

Ads

Muzeul CFR

La Muzeul CFR oaspetii pot "plonja inapoi in timp", parcurgand istoria de peste un secol a uneia dintre cele mai spectaculoase inventii omenesti: calea ferata.

"Aici veti afla lucruri inedite despre inceputurile acestei aventuri a spiritului uman. Pornind de la primul vagonet din lume, pe fagas de lemn, folosit in minele din Transilvania in secolul al XVI-lea, treceti apoi prin perioada intenselor constructii de cale ferata de pe teritoriul Principatelor Romane din secolul al XIX-lea, faceti o calatorie romantica imaginara cu prima cursa a celebrului Orient Expres, in 1883, revenind apoi in tara pentru a traversa Dunarea pe impunatorul pod Carol I, de la Cernavoda, omagiindu-l, astfel, pe creatorul sau, Anghel Saligny", precizeaza reprezentantii institutiei muzeale.

Ads

Noaptea Muzeelor la Galeria Galateca

Cu un titlu minimalist, pornind chiar de la numarul expozantilor, sase artisti bulgari si un artist sarb, Galeria Galateca propune un eveniment care reface drumul tehnicilor grafice, dar mai ales cele ale gravurii traditionale si le redefineste intr-o exprimare contemporana. Expozitia face parte dintr-un schimb expozitional coordonat de profesorul Valeri Chakalov si lector Ovidiu Croitoru de la Departamentul grafica UNARTE care urmareste sa contureze scena artelor vizuale din Balcani.

Casa Artelor "Dinu Lipatti"

Casa Artelor "Dinu Lipatti" se alatura pentru a treia editie evenimentului Noaptea Muzeelor si propune publicului un program ce va incepe la ora 18,00 si se va incheia la miezul noptii.

Ads

In curtea acestei case boieresti construite la inceputul secolului al XX-lea de Petre Antonescu, oaspetii vor putea vedea expozitiile "Dinu Lipatti - viata si opera" si "Istoria Casei Lipatti", pe acorduri celebre in interpretarea marelui pianist roman.

Casa "Lipatti" va fi deschisa pe tot parcursul evenimentului si pentru vizitarea expozitiei permanente de fotografii "Dinu Lipatti - familia si prietenii".

De la ora 19,00, in Curtea cu balansoare, vor avea loc recitaluri de muzica clasica cu tineri artisti in curs de afirmare, dar si cu artisti recunoscuti pe plan national si international. Totodata, in program sunt incluse proiectii de filme documentare despre viata legendarului pianist si compozitor Dinu Lipatti.

Ads

O noapte la Muzeul Scolii de Arhitectura

In acest an "arhitectii" invita insomniacii intr-o calatorie atat printre traditiile Scolii de Arhitectura, cat si prezentand proiectele contemporane ale unor studenti.

De asemenea, publicul va putea vizita expozitia permanenta ce urmareste evolutia invatamantului de arhitectura si personalitatile scolii si va avea ocazia sa paseasca, virtual, in Muzeul "Simu", demolat in perioada comunista si recreat in realitate virtuala in cadrul unui proiect realizat in parteneriat cu Filiala Teritoriala Bucuresti a OAR si finantat din Fondul Timbrul de Arhitectura, prin Ordinul Arhitectilor din Romania.

Pe langa acestea, vor fi accesibile vizitarii Sala principala de expunere a Centrului Expozitional Documetar al UAUIM, Pinacoteca, Sala Frescelor, Galeria Creatorilor Romani de Patrimoniu, Galeria Rector Magnificus si o serie de expozitii temporare.

Ads

Muzeul Universitatii din Bucuresti

Expozitia "Cum a fost atunci? Marturii vizuale despre Fenomenul Piata Universitatii culese de Nic Hanu" isi propune sa aduca in atentia publicului larg fotografii inedite din perioada Fenomenului Piata Universitatii si Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Vor fi prezentate fotografii realizate de Nic Hanu, fost presedinte al Asociatiei Artistilor Fotografi din Romania, distins cu titlul de "Artist al Federatiei Internationale de Arta Fotografica" si martor al celor petrecute in perioada aprilie-iunie 1990.

Primaria Capitalei

Primaria Capitalei va putea fi vizitata, de la ora 18,00 pana la ora 24,00.

"Am pregatit pentru toti cei care vor sa ne treaca pragul doua expozitii despre istoria Bucurestiului si a primariei sale - una intitulata 'Uranus acum', despre cartierul Uranus care a fost demolat in perioada comunista, iar o alta dedicata arhitectului Petre Antonescu, cel care a proiectat cladirea care a devenit ulterior sediul Primariei Municipiului Bucuresti", a informat primarul general, Nicusor Dan.

Ads

Municipalitatea va gazdui, de asemenea, un maraton al lecturii si un experiment video de reconstructie virtuala a Muzeului "Simu", disparut in perioada regimului comunist.

Initiat in urma cu 17 ani de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este organizata anual pe plan european. In Romania, organizatorul evenimentului este Reteaua Nationala a Muzeelor.

Anul trecut, in contextul pandemiei COVID-19, peste 60 de muzee si operatori culturali din toata tara au sarbatorit Noaptea Muzeelor pe 14 noiembrie, prin evenimente culturale desfasurate in marea lor majoritate in mediul online.