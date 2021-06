Noaptea Muzeelor are loc astazi. Sute de evenimente se vor desfasura in peste 70 de localitati

Noaptea Muzeelor are loc in 12 iunie 2021 FOTO Facebook/ Noaptea Muzeelor

Noaptea Muzeelor revine, anul acesta, in aproximativ 190 de spatii culturale din 73 de localitati din toata Romania, urmand a se desfasura, atat fizic cat si in mediul online, sute de evenimente culturale si de experimente artistice.

Marile orase au pregatit expozitii si tururi ghidate, concerte, spectacole, lecturi, proiectii, festivaluri, expuneri de realitate virtuala si instalatii de arta, potrivit unui comunicat al Retelei Nationale de Muzeelor din Romania, organizatorul evenimentului.

Acestora li se adauga evenimente multiple organizate de institutii de cultura din localitati mai mici, intre care Bran, Brad, Calugareni de Mures, Ciucea, Colti, Comana, Feldioara, Mircesti, Potlogi, Ruginoasa, Rupea, Stefanesti de Botosani, Tamaseni, Todiresti etc.

In Bucuresti, 50 de muzee, galerii de arta, colectii, institutii publice de cultura si asociatii, institute culturale, universitati, coruri nationale, rezidente, opere, expozitii, palate si case memoriale, biblioteci, cinema-uri, studiouri si cartiere creative sau artisti independenti "ademenesc" publicul la Noaptea Muzeelor.

Pentru prima data, cu ocazia Noptii Muzeelor, Primaria Municipiului Bucuresti se deschide publicului larg, intr-un eveniment care reuneste doua expozitii legate de istoricul cladirii Primariei si al Bucurestiului, precum si alte experiente culturale.

In Iasi, Primaria da o "replica" organizand trasee cu tramvaiele de epoca din colectie.

Ampla desfasurare de anul acesta - fizic sau online - este disponibila pentru consultare pe portalul Noaptea Muzeelor, precum si pe canalele media ale institutiilor implicate.

In 2020, in contextul pandemiei de COVID-19, intr-o perioada extrem de dificila la nivel mondial pentru sectorul cultural, peste 60 de muzee si operatori culturali din toata tara au sarbatorit Noaptea Muzeelor, pe data de 14 noiembrie, prin evenimente culturale desfasurate in marea lor majoritate in mediul online.

Anul acesta, toate evenimentele propuse in Noaptea Muzeelor se vor desfasura cu respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea infectarii cu SARS-CoV-2, precizeaza organizatorii.

Initiata in urma cu 17 ani de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, patronata in prezent de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este organizata anual pe plan european.

In tara noastra, organizat anual de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania - membru al celei mai mari retele pan-europene a muzeelor Network of European Museum Organisations -, evenimentul se afla la a XVII-a editie.