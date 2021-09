Nelu Iordache, condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac. Milionarul încercase să fugă din țară

Curtea de Apel București l-a condamnat miercuri, 8 septembrie, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani și 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac – Arad. Decizia este definitivă.

În primă instanță, Tribunalul București l-a condamnat la 6 ani și 3 luni de închisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni, printre care și fraude cu fonduri europene, în calitate de administrator al societății SC ROMSTRADE SRL.

Ads

La finalul lunii iulie, Nelu Iordache ar fi vrut să plece din țară cu o cursă low cost, de pe Aeroportul Otopeni, cu o oră și jumătate înainte să fie preluat de procurorii DNA. Însă acesta s-a încurcat în formalități la aeroport iar avionul a plecat fără el.

Astfel, afaceristul a plecat cu următoarea cursă cu destinația Roma, iar când aeronava a decolat, procurorii i-au cerut comandantului să o oprească. Pilotul s-a conformat, astfel că Nelu Iordache a fost preluat de anchetatori, dus la parchet, iar după șase ore de audieri a fost pus sub control judiciar pentru trafic de influență și dare de mită.





Condamnarea în primă instanță





Omul de afaceri Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost condamnat la sase ani si trei luni de inchisoare cu executare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, decizia nefiind definitiva.

Conform sentintei, s-a dispus confiscarea de la omul de afaceri a sumei 79.624.828 de lei.

In 29 aprilie 2013, Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis in judecata in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals in inscrisuri, spalare de bani si inselaciune.

Banii de autostrada s-au dus in datoriile si firmele lui Iordache, intre care Blue Air

Procurorii DNA aratau, in rechizitoriu, ca Nelu Ioardache a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 31.519.960 de lei, reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR SA de firma administrata de acesta pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 kilometri, lucrarea fiind finantata in proportie de 85 la suta din fondul de coeziune al Uniunii Europene. SC Romstrade SRL era societate lider a asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL care a incheiat contractul cu CNADNR SA.

Ads

Anchetatorii au aratat, in documentul citat, ca suma de peste 31 de milioane de lei incasata de la CNADNR SA "a fost utilizata, in realitate, pentru achitarea unor datorii restante ale societatii Romstrade SRL, pentru a sustine societatile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla in mod direct sau prin persoane interpuse, precum si in scop personal, dupa retragerea unor sume in numerar".

Astfel, banii destinati constructiei primului tronson de autostrada au fost folositi de Nelu Iordache pentru achitarea unor datorii in valoare de 9.724.780 de lei ale societatilor in care acesta era direct interesat, "intre care o companie de transport aerian (Blue Air, n.red.), plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada".

Nelu Iordache i-ar fi determinat pe unii salariati ai SC Romstrade SRL sa falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel incat sa reiasa ca platile erau aferente lucrarilor la autostrada Nadlac - Arad, au precizat procurorii.

Ads

Totodata, procurorii sustin ca Nelu Iordache ar fi retras din banii pentru primului tronson de autostrada suma de 9.861.000 de lei "cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare-cumparare fictive in numele SC Romstrade SRL".

Banii destinati construirii primului tronson din autostrada Nadlac - Arad au mai fost folositi de Nelu Iordache pentru rambursarea de dobanzi si comisioane restante totalizand 2.073.212,20 lei aferente unui contract de credit, precum si "cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie a unui complex in comuna Adunatii Copaceni", potrivit procurorilor.

"Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii. Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor, si anume avansul incasat de la CNDNR SA si pentru a-i folosi in interes propriu si al societatilor in care era interesat, inculpatul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza de facturi ce atestau operatiuni fictive, prin anumite firme", potrivit rechizitoriului procurorilor.

Ads

Banii s-au apoi intors cu explicatia "plata eronata" sau "plata nedatorata" in contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii. "Suma ce a facut obiectul operatiunilor de spalare a banilor este de 25.000.000 lei", au mai aratat procurorii.

Schimbarea de catre Romstrade a destinatiei fondurilor din avansul incasat pentru realizarea autostrazii Nadlac - Arad a dus, la acel moment, la nerealizarea proiectului si suspendarea platilor de catre Comisia Europeana.





Cine este Nelu Iordache



Nelu Iordache, considerat unul din "regii asfaltului", patron al companiei Romstrade, a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie, având şi o condamnare de 12 ani şi 6 luni închisoare, care nu este însă definitivă.

Astfel, în luna martie, el a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 12 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea companiei de transport aerian Blue Air achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.

Ads

Pe de altă parte, în luna ianuarie 2020, Nelu Iordache a fost achitat definitiv, de Curtea de Apel Bucureşti, într-un alt dosar de corupţie, legat de modernizarea Transalpina.

Citește și: Tunul dat de „regele asfaltului” Nelu Iordache, condamnat la 12 ani de închisoare. Judecător: „A dat dovadă de un cinism exacerbat”