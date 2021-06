Sotia contelui Kloss-Ignatenko, condamnata in dosarul Ferma Baneasa, ar fi fost prinsa in Belgia

Nela Ignatenko, condamnata la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa, data in urmarire internationala, ar fi fost prinsa in Belgia inca din luna martie.

Inalta Curte ar judeca marti, 15 iunie, contestatia in anulare, femeia incercand sa nu fie predate in Romania, potrivit unor surse ale G4Media.

Nela Ignatenko (fosta Pavaloiu, Fenachiu) a fost consilier guvernamental pe cand Calin Popescu Tariceanu era premier. Ea ar fi fost cea care a inceput demersurile astfel incat "printul" Paul al Romaniei sa obtina terenurile fostei ferme regale de la Baneasa si a padurii Fundu Sacului din Snagov, fiind vorba de peste 46 de hectare de teren, dupa cum a transmis DNA.

"Ca urmare a intelegerii avute cu inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, inculpata Pavaloiu Nela i-a promis ca, prin influenta avuta la nivelul functionarilor publici cu atributii in retrocedarea padurii Snagov, ii poate determina sa actioneze conform intereselor acestuia.

Astfel, aceasta a facut demersuri la Primaria Snagov si Institutia Prefectului Ilfov, a redactat cereri, memorii, a pus la dispozitia functionarilor publici inscrisuri si, prin intermediul primarului Musat Apostol, cu care are o relatie apropiata, beneficiind de sprijinul unor persoane din conducerea unor partide politice, si-a exercitat influenta asupra functionarilor publici din cadrul comisiei locale Snagov si comisiei judetene de fond funciar Ilfov, determinandu-i sa valideze retrocedarea catre inculpatul Al Romaniei Paul a suprafetei de 46,78 ha teren forestier, desi acesta nu a depus cerere in mod valabil, nu a facut dovada titlului lui Carol al II-lea sau drepturilor sale succesorale dupa acesta.

In schimb, inculpata Pavaloiu Nela urma sa primeasca 30% din valoarea bunului ce urma a fi retrocedat", arata DNA intr-un comunicat din 2016.