Un consilier din Ministerul Transporturilor si un om de afaceri apar in stenogramele DNA. Acestia negociau procentul pe care ar fi urmat sa il imparta din contractul unor nave cumparate de Agentia Romana pentru Salvarea Vietilor Omenesti pe Mare), potrivit G4Media.

In urma propunerii de arestare inaintate de DNA catre Tribunalul Constanta, cinci inculpate au fost plasati in arest la domiciliu intr-un dosar de trafic de influenta, luare de mita si constituire de grup infractional in cadrul Ministerului de Transporturi.

Potrivit stenogramelor, Ion Macovei, omul de afaceri, ii spunea lui Madalin Matica, consilierul secretarului de stat Ionel Scriosteanu, ca a stabilit cu reprezentantii companiei din Estonia care furniza navele sa primeasca 5% din profitul total de 25%, adica aproximativ 300.000 de lei pentru o nava. Totusi, Madalin Matica a considerat suma mica, tinand cont ca ar fi urmat sa fie impartita intre sapte persoane.

Fragmente din stenograme

Macovei Ion: Avem sase - sapte oameni de discutat, io n-am putut sa deschid, io vroiam sa vorbesc cu fiecare in parte, io personal. Am discutat (neinteligibil) parerea pentru mine, deci io asa sunt, io nu iau o decizie ca nu pot sa iau o decizie io, singur. Si discutia este ce sa, ce sa discutam cu ei. Acolo au un adaos comercial prea mare, estonienii, vreo 25%, si ce sa discut cu ei. Un contract care merge pe 2023, a inceput din 2019 si se termina pe undeva pe acolo.

Si cu cele doua nave, ma rog. Si io am purtat o discutie asa, sa vad cat poate ei, ce poate, indiferent ca situatia mea financiara este proasta, dar nu vreau sa iau io o decizie si, cand ma intorc sa ma pun la masa cu sase oameni sau sapte, cati suntem in echipa asta, sa spuna de ce n-ai facut chestia asta. Si atunci, io m-am dus ieri acolo, am discutat cu trei - patru - cinci oameni, ba, spuneti si voi parerea voastra, am discutat si cu altii si ai ramas ultimul sa discutam noi doi.

Cum o vedem noi, sa nu sarim, nici sa facem oamenii aia arici, nici sa avem probleme. Adica lucrurile sunt produse, nu vrea sa se intample nicio chestie, nu vreau sa fie nimic efectiv, nu vreau sa am probleme pentru ca aici sunt niste lucruri care vin impotriva mea sau impotriva ta, mai tarziu sau mai devreme, nu. Noi, daca o facem, o facem corect. Si acuma as dori si parerea ta s-o ascult un pic.

Matica Madalin: 25 este din pretul de cost al lui, sau cum este?

Macovei Ion: Atata ramane, intre 22 si 25

Matica Madalin: Ramane dar el si-a pus deja profitul acolo, nu poti sa-l mai pui pe om, pe estonian, sa munceasca degeaba.

Macovei Ion: Nu, nu, asta este castigul lui care dupa aceea, de acolo trebuie sa-si ia si el profitul, si asa mai departe, si cheltuieli, si toate problemele ca are angajati, si toate chestiile astea. De exemplu, daca un contract de, aaa, sa-ti dau un exemplu, de 26 de milioane o nava, ca idee, si are 20% profit, este cat, cinzeci ...

Matica Madalin: Cinci milioane.

Macovei Ion: Cinci milioane de lei. Cinci milioane de lei sa ceri ceva ... Deci io vreau sa ... Nu vreau sa se inchida, oamenii sunt foarte asta dar trebuie sa avem o discutie corecta si asta cu el. Ca asa se lucreaza. Adica nu depinde de mine si de tine, aici depinde de alti oameni, grei, care stau la masa si atuncea io vreau sa iau si parerea, ca aicea de partea tehnica discutam, decizia decide altii, io trebuie sa ma duc astazi sa vorbim cu astia de ... Io, parerea mea, io am spus un 3%, sa nu exagerez. Si costurile care sunt ale produsului, si sa ramane cat ramane si sa impartim egal. Asta e a mea. A lor a fost mult mai mare care nu cred ca merge. Intre 5 si 10 ...

Matica Madalin: 10 era, aaa, 10 e clasic, aia e cifra clasica.

Macovei Ion: E una sa ma duc la drumuri si una sa fac o nava, deci n-ai (neinteligibil), ca la drumuri spui ca pui asfaltul de 10 si il pui de 8 si furi. (neinteligibil) iei masina, iei Mercedes facut la standard.

Macovei Ion: Iti spun ce am discutat la inceput: din profit, impartit la fiecare in parte. Deci, din profit, noua ne ramane 5%. Daca faci, sa luam, un calcul. Sa faci tu, oamenii baga niste bani, si daca spun ca 26 de milioane ori 5% este 1.300.000, noteaza acolo, si daca fac 26 de milioane ori 25% ori 5% este 325.000. Cine iti da tie de sapte ori mai mult? Sa ai parte pe banii care i-a facut ei. Adica oamenii discuta din profit, nu discuta din banii care i-a facut din total contract. Adica asta a fost discutia cu ei de la inceput, nu acuma o schimbam noi. Discutia este din profit. Dar si la drumuri se ia din profit, nu din banii care baga ei.

Matica Madalin: Din valoare contract, de-asta zic, ca uite, ajungi dintr-un contract in valoare de 26.000.000 lei, da, ajungi la 325.000 lei, pe care-i imparti in 7 si constati ca (neinteligibil) a fost mai scumpa ultimele doua (neinteligibil).

Macovei Ion: Este o discutie normala (neinteligibil), e o discutie de masini aici, un pret poti sa scoti la o lucrare totala si una este la masina. Masina asta s-o aduc in Romania costa 75.000 de euro. Care este profitul tau? 10 lei. Din 10 lei, da-mi si mie 2 lei.

Lucrarea este altceva, la lucrare (neinteligibil), fac un act aditional. Ce sa fac la masina, nu ti-a facut nimica, este o alta problema, situatie. Nu amestecam una cu alta. Adica asta a fost discutia de cand a venit ei in Romania, de cand am avut cu ei discutii, nici nu te-am cunoscut pe tine cand am avut discutia asta, n-am stiut ca ne intalnim nici macar intr-o zona ... A fost 3 oameni, s-a facut 8, si n-am nicio problema, functionam asa.

Dar nu se schimba in timpul mersului discutia asta, discutia asta. Adica chiar la discutiile astea din 2019 nu ne-am cunoscut, io vroiam sa iti spun despre ce este adevarul si mai vreau sa-ti spun: exista oportunitate sa o gandesc cu tine, noi doi, daca ma duc pa, aaa, sa nu fim deranjati, intre 3 si asta. Aici vreau sa ma bat io si mi-e teama ca, daca spun asa, sa nu fie ok.

Dar la un moment dat ii prind intr-un colt care pot sa fac altceva si nu mai am 7 oameni la dispozitie, castiga 3 oameni si directorul care este. Asta este un mers care este ... Din 2019 au iesit trei ministri, voi nu stiti ce cheltuiala a fost, mie nu-mi place socoteala. Io, daca stau sa ma gandesc, 1.000.000 trebuie sa-mi iau banii intai si spun la fiecare in parte bai fratilor, am dovezi ca am cheltuit 7 lei.