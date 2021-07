Cum va arata statia de metrou Universitate dupa ce va fi reamenajata

Studentii din anii 2 si 4 ai Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" (UAUIM) au finalizat mai multe proiecte privind reamenajarea statiei de metrou Universitate, in cadrul parteneriatului dintre Metrorex si UAUIM privind realizarea unei noi imagini a metroului, se mentioneaza intr-un comunicat semnat de directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv, si remis vineri.

Proiectele au fost realizate de studenti ai Facultatii Arhitectura de Interior.

Directorul general al Metrorex, care apreciaza conceptele propuse drept "fascinante", a aratat ca proiectele studentilor pot fi vizitate in cadrul expozitiei deschise la Universitatea de Arhitectura.

"Aceasta prima etapa a colaborarii s-a finalizat printr-o expozitie cu schite ale studentilor de anul 2 si o selectie de proiecte de idei ale studentilor de anul 4. Vernisajul a avut loc pe data de 30.06.2021, dar expozitia ramane deschisa publicului timp de 2 saptamani in holul principal al Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", situata pe str. Academiei, nr.18-20, zilnic intre orele 08:00 - 20:00, inclusiv in week-end", se precizeaza in comunicatul semnat de directorul general al Metrorex.

Potrivit imaginilor prezentate de Buletin de Bucuresti, statia ar putea avea un design simplu, cu o cromatica luminoasa, totodata integrand inclusiv foarte multe plante si corpuri de iluminat moderne.