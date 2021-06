Dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul pilotului care a murit in timpul concursui de off road. Ministrul de Interne cere anularea evenimentelor

Autoturismul pilotului a fost luat de viitura si dus in mijlocul apelor FOTO ISU Bacau

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost deschis dosar panal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea care participa la un concurs de off road, iar la un moment dat masina in care se afla a fost surprinsa de viitura. Bode a adaugat ca nu intelege de ce organizatorii nu au oprit concursul, desi existau avertizari ale meteorologilor si hidrologilor.

"Referitor la tragedia din Bacau, unde un autoturism care participa la un concurs de off road a fost surprins de o viitura pe raul Oituz si pilotul a decedat, nu pot sa nu imi exprim nedumerirea fata de faptul ca acest concurs nu a fost oprit de catre organizatori, desi existau avertizari ca situatia hidro-meteorologica este una severa", a declarat Lucian Bode, in videoconferinta cu prefectii de duminica.

Bode a precizat ca a fost deschis dosar penal in acest caz.

"In urma acestei tragedii, asa cum bine stiti, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Este foarte important ca cetatenii sa tina cont de aceste avertizari hidro-meteorologice, inclusiv de mesajele transmise prin Ro-Alert, astfel pot fi evitate situatii de pierderi de vieti omenesti si pericol", a declarat Bode.

Ministrul de Interne a indemnat autoritatile sa anuleze evenimentele, in zonele in care exista avertizari hidro-meteorologice.

"Indemn autoritatile din zonele unde sunt programate evenimente publice, in perioada urmatoare, sa urmareasca prognozele meteorologice si impreuna cu organizatorii sa analizeze cu maxima rigurozitate, oportunitatea de desfasurare a acestor evenimente, astfel incat siguranta persoanelor sa nu fie pusa in pericol. Decat sa riscam vietile oamenilor, mai bine amanam aceste evenimente", a aratat Bode.

Potrivit organizatorilor, echipajul format din Adrian Cernea si copilotul Alex Tache urma sa traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecusera fara probleme. Masina de concurs a fost luata de ape. Copilotul a fost salvat, insa Adrian Cernea a ramas blocat in masina luata de ape, conform Comisiei Nationale de Off Road. Trupul sau a fost gasit fara suflare, cateva sute de metri mai jos. Copilotul a fost transportat la spital.