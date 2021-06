Pistele urmarite de procurori in cazul avocatei cazute de la balcon in Iasi. Femeia s-a prabusit pe caldaram in lenjerie intima si in ciorapi

Moartea avocatei Monica Cioata ramane invaluita in mister, procurorii neputand preciza exact cauzele carea au dus la tragedie, tanara cazand de la etajul sase al unui bloc turn din cartierul iesean Targu Cucu.

Oamenii legii au dispus mai multe analize cu privire la moartea tinerei de 26 de ani, dupa ce medicii legisti au descoperit ieri ca tanara de 26 de ani era insarcinata.

Aceasta a cazut in gol de la fereastra apartamentului iubitului ei, duminica dimineata in jurul orei 4, in casa aflandu-se si acesta, avocatul Sebastian Felecanu, care a fost audiat de mai multe ori in legatura cu circumstantele tragediei.

"Au fost dispuse o multime de analize, un raport de necropsie si asa mai departe. Pana nu se aduc la dosar toate aceste documente nu se poate face o incadrare juridica. Este vorba despre un proces de durata", a precizat ieri procurorul Adina Bocai, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi. Ieri, dupa o prima serie de analize, medicii legisti au descoperit ca avocata era insarcinata, sarcina fiind intr-o faza incipienta.

Acestia urmeaza sa mai stabileasca daca femeia se afla sub influenta alcoolului sau eventual a drogurilor in momentul mortii. Ea si iubitul ei, avocatul Felecanu, erau veniti in apartament de putin timp, de la o petrecere, unde s-a consumat alcool.

Cei doi locuiau impreuna in apartamentul din Targu Cucu de cateva luni de zile, si lucrau impreuna la cabinetul de avocati al fratilor Felecanu, aflat in zona bulevardului Stefan cel Mare,

Monica Cioata era din Targu Frumos, era absolventa a Universitatii "Al.I. Cuza", si a dobandit meseria de avocat in urma cu cativa ani. In dimineata fatidica, cei doi tineri au ajuns acasa in jurul orei 3.30 si, potrivit unor vecini, s-ar fi certat zgomotos. Tanara s-a dezbracat de haine si ar fi cazut, doar in lenjerie intima, de la una dintre ferestrele apartamentului, cadere accidentala, intentionata sau fortata, relateaza Ziarul de Iasi