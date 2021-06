Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a discutat despre statele care investesc 2% din PIB in aparare si a subliniat ca Romania se inscrie in acest sens intr-un cerc select. Inaltul oficial roman a explicat si cat de importante sunt investitiile in aparare, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

"La summitul NATO toti aliatii au acceptat prin decizie publica si oficiala ca, unii mai repede altii pana in 2024, sa poata sa atinga aceasta tinta de 2%", a amintit Mircea Geoana.

Acesta a vorbit despre provocarile mari in ceea ce priveste securitatea la nivel mondial si a demitizat narativul propagandistic care acuza investitii in Armata si nu in "spitale, autostrazi sau scoli".

"Uitati-va cate probleme de securitate exista. Pentru noi in zona Marii Negre, Orientul Mijlociu extins, pentru colegii din zona baltica in nord, pentru aliatii din sud, terorism, migratie si instabilitate in zona Africii. Uitati-va la competitia din spatiu, la zona cibernetica, la rachetele de ultima generatie pe care Rusia si acum China incep sa le produca.

Nu cumva securitatea are si un cost? Evident ca mereu e nevoie de bani pentru multe alte lucruri si e firesc ca cetatenii sa isi doreasca sa aiba servicii publice mai bune, servicii de sanatate mai bune, autostrazi si infrastructura. Dar fara o baza de securitate si stabilitate nicio tara nu poate construi nimic", a precizat Mircea Geoana, in cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Realitatea Plus.

Secretarul general al NATO a subliniat ca cei 2% alocati pentru aparare reprezinta o investitie nu o cheltuiala.

Mircea Geoana: Armata Romaniei a fost subfinantata cronic de decenii



Mircea Geoana a dat exemplul Armatei Romaniei, "subfinantata cronic de decenii". In acest sens Geoana a subliniat "geografia foarte complicata" in care ne-a plasat istoria si si-a aratat convingerea ca romanii inteleg ca inzestrarea reprezinta o investitie si nu o cheltuiala.

"Armata Romaniei imi e foarte, foarte draga. Am un respect imens pentru oamenii care slujesc sub drapelul Romaniei, acasa si in atat de multele teatre de operatiuni din ultimele decenii", precizeaza Geoana.

"Dar Armata Romaniei a fost subfinantata cronic de decenii. Cei care am facut Armata, cand era pe vremuri armata obligatorie, ne aducem aminte in ce conditii se facea ea.

Nu este normal ca o tara de flanc, o tara care are in continuare o geografie foarte complicata - chiar daca este membru NATO si avem un parteneriat si o alianta cu SUA - sa nu faca un efort minim necesar pentru a putea sa isi faca datoria. E o tema de discutie falsa (n.a. - criticii care aduc in discutie narativul fals ca investim prea mult in aparare).

Faptul ca Romania se numara printre cele 10 tari aliate care investeste deja 2% din PIB pentru aparare este un lucru apreciat, un lucru care face cinste Romaniei si cred ca si cetatenii Romaniei inteleg ca este o investitie si nu o cheltuiala", a conchis Mircea Geoana, secretar adjunct al NATO.

