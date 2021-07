Ministrul Sănătății, despre valul patru: Dacă am avea aceeaşi rată de vaccinare ca în Marea Britanie ne-am putea aştepta la 4.000 de cazuri noi pe zi şi 4 decese

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi că se estimează ca rata de infectare cu noul coronavirus să crească şi în România şi a subliniat că dacă ar exista o acoperire vaccinală suficientă, nu vor exista pacienţi cu forme severe.

"Nu putem avea o dată exactă la care valul patru va apărea sau va atinge apogeul, dar luându-ne după ceea ce s-a întâmplat în celelalte ţări - de exemplu în Marea Britanie acum avem aproximativ 45.000 de noi infectări pe zi -, având în vedere că şi incidenţa infecţiilor cu tulpina Delta este în creştere la noi în ţară, da, estimăm că vom avea o creştere a ratei de infectare şi la noi în ţară", a spus Mihăilă la Parlament, după ce a participat la şedinţa coaliţiei.

Ea a subliniat importanţa unei acoperiri vaccinale suficiente.

"În momentul acesta aşteptăm recomandările Societăţii Europene ECDC referitoare la administrarea celei de-a treia doze, dar ce ştim cu siguranţă este că vaccinarea cu doză completă, două doze de Pfizer sau de Moderna sau o doză de JohnsonJohnson, asigură protecţie împotriva cazurilor severe şi împotriva riscului de mortalitate. Şi AstraZeneca.

În acest moment, dacă ne uităm după ce s-a întâmplat în Marea Britanie, unde rata de vaccinare este una crescută, numărul internărilor în spital şi rata de mortalitate este mult redusă, dacă luăm prin exemplu o comparaţie cu o zi din martie 2021 în România când a fost apogeul valului trei şi am avut 6.000 de cazuri noi într-o zi şi 120 de decese, dacă am avea aceeaşi rată de vaccinare ca în Marea Britanie ne-am putea aştepta la 4.000 de cazuri noi pe zi şi 4 decese. Dacă avem o acoperire vaccinală suficientă, chiar dacă avem foarte multe cazuri de infectare nouă, aceşti pacienţi nu vor fi cu forme severe şi nu vor muri de infecţie. (...) Referirea pe care am făcut-o la Marea Britanie este vaccinarea a 80% din populaţia adultă. Este doar o comparaţie. O acoperire suficientă înseamnă acea rată de vaccinare care ne permite să avem foarte puţine infecţii şi foarte puţine decese", a explicat ministrul Sănătăţii.

Ioana Mihăilă a arătat că a participat la şedinţa coaliţiei cu scopul de a discuta posibile măsuri de reacţie în faţa riscului privind apariţia valului patru al pandemiei.

"Se referă, pe de-o parte, la măsuri menite să accelereze campania de vaccinare, pe de altă parte, la măsuri de a susţine financiar spitalele care vor trebui să facă faţă corespunzător valului patru", a adăugat ministrul.

Ea a mai arătat că propunerile vor fi discutate la şedinţa coaliţiei de săptămâna viitoare.

Experţii estimează că, la sfârşitul lunii august, varianta Delta a coronavirusului va deveni dominantă, inclusiv în Europa. Mai mult, România va înregistra în perioada următoare o creştere a numărului de cazuri, lent, dar progresiv.

Doctorul Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă tulpina Delta este mai agresivă decât cele de până acum pentru persoanele nevaccinate.

”Din datele existente cunoaştem faptul că este mult mai contagioasă şi aceste lucruri deja sunt cunoscute, are o contagiozitate şi o transmitere de la o persoană la alta de două ori mai mare decât tulpina iniţială parentală, cu 60% mai mare decât tulpina Alfa.

În ceea ce priveşte virulenţa acestei tulpini, se pare că ar creşte riscul de spitalizare de 2,5 ori mai mult decât tulpinile iniţiale, decât celelalte variante virale de îngrijorare. Ca atare, cumulând faptul că vorbim în momentul de faţă de o tulpină care se răspândeşte mult mai uşor, care are o rată bazală de reproducere a cazurilor de circa 6-7, ceea ce înseamnă că un caz pozitiv generează alte 6-7 cazuri secundare”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

El a menţionat că, pentru persoanele care au trecut prin boală şi nu s-au vaccinat, activitatea neutralizantă a anticorpilor este nedectabilă.