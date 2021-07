Ministrul Justitiei Stlian Ion afirma, dupa punctul de vedere transmis de Comisia de la Venetia cu privire la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), ca "este un aviz favorabil mult asteptat".

Ministrul a convocat o conferinta de presa pe acest subiect luni, 5 iulie, de la ora 16.00.

"Comisia de la Venetia a emis avizul favorabil desfiintarii SIIJ. Este un aviz favorabil mult asteptat. Am sesizat Comisia de la Venetia pentru ca in Parlament proiectul guvernului a intampinat anumite dificultati si au existat pareri contradictorii. Daca s-ar fi mers pe varianta propusa in Guvern, daca am fi adoptat aceasta lege fara garantii suplimentare si fara alte discutii, pana la aceasta ora SIIJ ar fi fost istorie. Odata cu desfiintarea sectiei, sa nu se creeze alte impedimente in actul de justitie, sa nu se creeze institutii care sa creeze blocaje in actul de justitie", a declarat ministrul.

El a subliniat ca, pentru cei care se straduiau sa salveze acesta sectie, sa aduca argumente ca ar trebui ajutata si nu desfiintata, sa spuna ca Guvernul trebuie sa sprijine activitatea in cadrul sectiei, e foarte clar ce spune Comisia.

"Ne felicita pentru desfiintarea SIIJ. Comisia de la Venetia a criticat de la bun inceput infiintarea sectiei, dar argumentele au fost ignorate de decidentii de la acel moment. Sectia trebuie desfiintata. Este nevoie de garantii suplimentare pentru magistrati? Raspunsul dat de Comisie e foarte clar. Amendamentele introduse in Camera Deputatilor reprezinta niste imunitati care ar arunca o umbra de indoiala asupra actului de justitie. Aceste garantii suplimentare sunt criticate de Comisia de la Venetia si se recomanda eliminarea imunitatilor", a declarat Stelian Ion.

In opinia sa, este foarte clar si rezulta acest lucru neechivoc din avizul Comisiei de la Venetiei, ca trebuie refacuta competenta DNA, Diicot si a altor unitati de parchet.

"Ce facem cu dosarele de la SIIJ? Se restabileste situatia anterioara", a explicat ministrul Justitiei.

"Cum Parlamentul a infiintat aceasta sectie, o si poate desfiinta. Daca s-a propune desfiintarea SIIJ cu restabilirea situatiei anterioare, acest lucru nu poate fi neconstitutional. Revine Parlamentului acest rol de politica in privinta administrarii justitiei. Avand aceste chestiuni lamurite dupa multe luni, Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara. Multumesc premierului Citu pentru sprijin. Proiectul a fost blocat in Parlament. Varianta corecta e cea propusa de Guvern si acesta e mesajul pe care il duc miercuri in coalitie. Daca nu saptamana aceasta, saptamana viitoare e de asteptat o sesiune extraordinara pentru desfiintarea SIIJ", a anuntat Stelian Ion.

Intrebat in legatura cu faptul ca liderul PNL Ludovic Orban l-a criticat ca a cerut acest raspuns de la Comisia de la Venetia si nu s-a consultat in coalitie, Stelian Ion a raspuns: "Cred ca avizul primit confirma ca sesizarea Comisiei de la Venetia a fost o idee corecta. Daca mergeam cu acel demers, odata cu desfiintarea SIIJ, se crea un mecanism incorect.

Mai bine mai astepti o luna fara sa creezi alte probleme, decat sa te grabesti si sa creezi imunitati suplimentare. In aceasta privinta,Orban s-a inselat si a fost o idee buna sesizarea Comisiei de la Venetia. Important e cum facem modificarile la legile justitiei. Daca acest proiect e trecut cu brio, este de asteptat ca si pe viitor si celelalte proiecte sa fie trecute la fel. Nu vrem doar sa punctam ca ne facem ca facem refoma, ci reforma trebuie facuta efectiv. Comunicarea cu Comisia de la Venetia este foarte importanta si ne-am asumat-o prin programul de guvernare".

Comisia de la Venetia a salutat luni, 5 iulie, intentia autoritatilor romane de a reforma sistemul juridic, care include un pas esential in desfiintarea Sectiei, si le incurajeaza sa continue reforma ampla.

Desi Comisia a criticat infiintarea Sectiei in doua puncte de vedere adoptate in 2018 si 2019, cel transmis luni subliniaza ca, dupa trei ani de analizare a cazurilor, desfiintare acesteia nu ar trebui facuta cu usurinta.

