Stelian Ion a afirmat ca "este absolut anormal ca la o varsta atat de frageda, sa spun asa, sa iesi la pensie", intrebat cum vede pensionarea fostei sefe a DIICOT la mai putin 50 de ani.

Referitor la pensionarea magistratilor, ministrul Justitiei a explicat ca "sunt niste variante in lucru si, pana cand nu agream impreuna cu sistemul judiciar si cu Ministerul Muncii si cu colegii din Parlament formula ideala, nu are rost sa facem speculatii pe aceasta tema".

"Aici sunt in calitate de ministru. In calitate de cetatean pot raspunde in alt context. Ca ministru ma intereseaza legislatia sa fie una echilibrata. Ma intereseaza sa venim cu propuneri care se fac in asa fel incat magistratii sa isi doreasca sa ramana in profesie o perioada cat mai mare de timp. Este absolut anormal ca la o varsta atat de frageda, sa spun asa, sa iesi la pensie.

Ma gandesc ca peste cativa ani de zile, daca as fi fost magistrat, iata mi-as fi putut depune si eu cererea de pensionare, ceea ce este peste imaginatia mea. Nu mi-as imagina vreodata o asemenea ipoteza, dar, iata ca in Romania se intampla. Ce imi doresc este, repet, sa gasim acele solutii astfel incat in primul rand magistratii ei insisi sa isi doreasca sa ramana in sistem.

Adica sa aiba conditiile din punct de vedere logistic asigurate si de curand am inceput in cadrul unui grup de lucru care va verifica posibilitatile de modificare a Codului de procedura civila, astfel incat sa degrevam instantele, sa acceleram procesele. Conteaza foarte mult durata. Toate aceste instrumente sa fie la indemana magistratilor. Iar pe chestiunile legate de pensionare am raspuns de foarte multe ori.

Sunt niste variante in lucru si, pana cand nu agream impreuna cu sistemul judiciar si cu Ministerul Muncii si cu colegii din Parlament formula ideala, nu are rost sa facem speculatii pe aceasta tema", a afirmat Stelian Ion, intrebat miercuri la Palatul Victoria cum vede pensionarea Giorgianei Hosu la doar 49 de ani.

Fosta sefa DIICOT Giorgiana Hosu se pensioneaza de la 1 iulie, la mai putin de 50 de ani, Sectia pentru procurori a CSM transmitand marti presedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din functie prin pensionare.

Giorgiana Hosu a demisionat de la conducerea DIICOT in septembrie 2020, ca reactie la faptul ca sotul sau, fostul politist Dan Hosu, a fost condamnat joi la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul in care este acuzat ca a ajutat-o pe Angela Toncescu, fost membru in Consiliul de Administratie al Carpatica Asig Sibiu, sa influenteze deciziile de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) astfel incat sa obtina avizul pentru numirea in functia de presedinte al CA al Carpatica Asig.

Ea fusese numita la conducerea DIICOT in februarie 2020, in pofida avizului negativ al CSM.