Ministrul Educatiei, decorat cu ordinul ''Palmes academiques'': O sa sustin folosirea limbii franceze in institutiile europene

Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, l-a decorat, vineri, pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, cu ordinul ''Palmes academiques in grad de Comandor'', ministrul afirmand ca va sustine folosirea limbii franceze in cadrul institutiilor UE.

"O sa sustin folosirea limbii franceze in institutiile europene. Deja am avut sansa de a fi ales de secretarul general al OIF (Organizatia Internationala a Francofoniei - n.r.), Louise Mushikiwabo, sa fac parte din echipa sa ce va reprezenta Europa Centrala si Orientala, pentru a sustine, in pregatirea presedintiei franceze de la Bruxelles, folosirea limbii franceze in institutiile europene. Sunt foarte mandru asta", a afirmat ministrul roman in cadrul ceremoniei.

Ambasadoarea Frantei a subliniat ca medalia pe care i-a oferit-o ministrului Cimpeanu este "probabil una dintre cele mai frumoase decoratii franceze".

Diplomatul francez s-a referit la rolul lui Cimpeanu ca presedinte al Agentiei Universitare a Francofoniei din 2017.



"Ati sustinut ca atat formarea profesionala a studentilor, cat si digitalizarea instrumentelor din educatie sau rolul social al universitatilor sa fie obiectivele majore ale Francofoniei universitare din intreaga lume (...) Tot sub conducerea dumneavoastra, primele reuniuni ale Francofoniei stiintifice vor avea loc la Bucuresti, in paralel cu Adunarea Generala din septembrie 2021", a spus ea.

Totodata, a mentionat ca acordarea unei decoratii pentru un ministru in functie este un caz exceptional si l-a numit pe Cimpeanu "un mare prieten al Frantei".

"Cand a fost decis sa fie acordata aceasta decoratie, Sorin nu era ministru iar Republica Franceza ii datora decernarea acesteia. Decorarea unui ministru este un caz rar. In general, putem propune fosti ministri, functionari care nu mai lucreaza in domeniu. Deci, va multumesc ca sunteti aici, caci este o tripla onoare ca luati parte la aceasta ceremonie foarte speciala", s-a adresat Laurence Auer celor prezenti.

La randul sau, ministrul Educatiei a vorbit de importanta culturii franceze. "Ma simt obligat, incepand din acest moment, cu atat mai mult sa sustin parteneriatul franco-roman si sa valorile universale ale francofoniei", a aratat el.

Cimpeanu a marturisit ca nu a invatat limba franceza in scoala si ca pentru el a fost o "alegere". "O alegere pe care o recomand tuturor tinerilor si o recomand cu argumente - limba franceza poate fi un veritabil pasaport pentru angajare. Calitatea de a fi angajabil este una din misiunile principale, unul din obiectivele, una din provocarile universitatilor din lumea intreaga", a completat acesta.

Totodata, a adaugat ca are "sansa" de a putea sustine folosirea limbii franceze la reuniunile ministrilor Educatiei din Europa.

"Trebuie sa recunosc ca am facut o mica gafa la prima mea reuniune, am tinut discursul in engleza, dar o data cu a doua interventie, am preferat sa ma exprim in franceza", a mai aratat el.

Sorin Cimpeanu a amintit ca a fost ales presedinte al Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF) in mai 2017, cand presedintele Emmanuel Macron si-a inceput primul mandat.

El a spus ca este "emotionat" de propunerea franceza pentru posibilitatea unui al doilea mandat in functia de presedinte al AUF.

"Nu stiu daca pot satisface toate exigentele, dar am timp pana in septembrie", a mai afirmat Sorin Cimpeanu.