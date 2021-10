Primarul Mihai Chirica a organizat un foc de artificii la Iași, orașul din provincie cel mai afectat de pandemia COVID-19 VIDEO

În cadrul Sărbătorilor Iașiului care se suprapun cu Hramul Sfintei Parascheva, primăria a organizat joi seară, 14 octombrie, un foc de artificii pe care l-a transmis live pe pagina de Facebook.

Reacții vehemente ale cetățenior au apărut la comentarii:

”Sa va fie rușine...lumea moare de covit și curul se piaptănă... Mai bine convingeți lumea sa se vaccineze.... Și apoi distracție!!!!”

”Sunteti niste imbecili cu bubuiala voastra cu tot. Chiar trebuia sa mai spargeti niste bani cu asta? Si sa incheiati grandios un eveniment care nu trebuia ținut in conditiile actuale?”

”1 mort la mai putin de 5 minute azi. Incidenta de 10+ in Iasi. Chiar daca am avea ceva de sarbatorit, bunul simt ar impune un alt mod de a o face in conditiile astea. Faceti niste alegeri abjecte!”

Județul și orașul Iași sunt puternic afectate de pandemi: ieri, 14 octombrie, au fost raportate 813 noi cazuri pe întreg judeţul, înregistrându-se un număr record al celor care au necesitat internare, respectiv 100 de bolnavi.

Cu alte cuvinte, peste 10% dintre cei diagnosticaţi necesită tratament în spital, în condiţiile în care anterior, sau în valurile anterioare, acest procent era mult mai mic. Alţi 72 de pacienţi au fost externaţi fie că au fost declaraţi vindecaţi, fie că starea lor s-a îmbunătăţit şi pot fi trataţi, în izolare, la domiciliu. Alţi 28 aşteptau însă un loc la oxigen.mulți dintre aceștia aflându-se în situații critice.

Tot ieri, au fost raportate 13 decese în rândul persoanelor cu COVID 19. Printre ele se află şi un tânăr de 18 ani care, potrivit medicilor, prezenta şi comorbidităţi şi nu era vaccinat. Potrivit raportărilor de ieri, 724 de paturi erau ocupate de pacienţi cu forme medii spre severe de boală.

La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au nevoie de asistenţă medicală de specialitate, erau ocupate cinci paturi ATI, iar 18 persoane confirmate pozitiv urmează tratamentul prin dializă în staţia unităţii medicale.

La Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna“, centru suport COVID-19 pentru gravide, erau ocupate trei paturi ATI, şi alte şapte gravide pozitive erau monitorizare în zona medicală. În zona ATI Covid de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria“ erau ocupate opt paturi ATI şi alţi 24 de pacienţi erau internaţi în zona roşie, relatează Ziarul de Iași.