Migranti salvati la limita, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania cu barca gonflabila pe Dunare

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare, judetul Mehedinti au depistat duminica, 27 iunie, patru cetateni straini care incercau intre ilegal in Romania din Serbia, in timp ce traversau Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile si a doi colaci din plastic.

Cei patru cetateni straini au cerut ajutorul politistilor, fiind in pericol de inec.

"In data de 26.06.2021, in jurul orei 19.30, echipajul ambarcatiunii MAI 4102 de la Sectorul Politiei de Frontiera Girla Mare - judetul Mehedinti, pe timpul desfasurarii misiunii de supraveghere, a observat, cu ajutorul aparaturii de observare, pe directia km. flv. 854,5 - zona Izvoare, o ambarcatiune gonflabila de mici dimensiuni in care se alau doua persoane si alte doua persoane plutind cu ajutorul unor colaci de salvare pe fluviul Dunarea, acestia facand semne disperate, fiind in pericol de inec", anunta Politia de Frontiera.

Imediat, echipajele mobile au intervenit cu operativitate, desi conditiile meteo erau nefavorabile (cod portocaliu de instabilitate atmosferica). Grupul de persoane, format din patru adulti, a fost adus in siguranta la mal si dus la sediul sectorului pentru verificari. Astfel, politistii de frontiera au stabilit ca sunt cetateni din Siria, Turcia si Irak, cu varste cuprinse intre 21 si 33 de ani.