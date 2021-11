Trei membri ai unei familii au fost agresaţi de un băiat de 13 ani pentru că i-au atras atenţia să dea muzica mai încet

Trei membri ai unei familii din Iana, județul Vaslui, mama, tatăl şi fiica, au fost agresaţi de un băiat de 13 ani căruia i-au atras atenţia să dea muzica mai încet, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Potrivit IPJ, victimele s-au deplasat la locuinţa băiatului, aflată în apropierea casei lor, şi i-au spus că muzica este dată prea tare, moment în care copilul le-a adresat injurii şi i-a lovit, fiind ajutat ulterior şi de tatăl său.

Ads

"În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare. Cercetările se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Faţă de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Iana, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile", declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui au demarat verificări în acest caz, copilul fiind internat temporar într-un centru al instituţiei.