Cosmarul medicilor in combinezoane si al politistilor din intersectii. Cum se descurca la 41 de grade

In ATI, medicii merg in combinezoane

De cateva zile, Romania a fost acoperita de un val de caldura insuportabila, iar medicii din prima linie, mai ales cei din sectiile ATI COVID-19, indura canicula in combinezoanele albe. O alta categorie expusa este politia. Multe dintre inspectorate nu le asigura apa necesara pentru astfel de temperaturi, iar sefii ii ameninta ca le vor imputa combustibilul folosit pentru aer conditionat.

Cosmarul orelor nesfarsite in echipament de protectie anti-covid pare sa se repete in unele spitale.

"Aceiasi fraieri imbraca PPE ca si anul trecut"

Unul dintre medicii ATI dintr-un mare spital din Capitala povesteste ca personalul din unitatea sanitara respectiva sunt nevoiti sa indure temperaturi mari imbracati in combinezoane.

"Din pacate, chiar si pe canicula, aceiasi "fraieri" imbraca PPE ca si anul trecut. Aceiasi oameni de un an si jumatate. Aceiasi oameni, care, indiferent de rata de infectare si de numarul internatilor, se supraincalzesc si lesina in spatiile cu pacienti Covid, care nu au sistem corespunzator de climatizare nici dupa 16 luni. Probabil aceiasi vom fi si daca ajungem la valul 599, caci virusul acesta este clar ca nu va disparea", a scris medicul Laura Zarafin, medic la Spitalul Colentina din Bucuresti, pe pagina ei de Facebook.

Tot in combinezoane merg si medicii de pe Ambulanta, insa numai cei care intervin la cazurile suspecte de COVID-19.

Doctorul Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov a declarat pentru Ziare.com ca in ultima saptamana s-a vazut o crestere a solictarilor in loc public. In ceea ce priveste echipamentul personalului de pe ambulanta, "imbraca combinezoane doar cand sunt suspiciuni de COVID. Iar acestea nu mai sunt atat de multe in ultima perioada". Au insa si halate speciale pe care le pot purta atunci cand intervin intr-o urgenta.

Cum este situatia la Institutul Matei Bals

Medicul infectionist Adrian Marinescu a precizat pentru Ziare.com ca "din recomandarile OMS si studiile facute pana in prezent, este clar ca in momentul de fata medicul nu are nevoie de combinezon. In momentul in care are protectia asigurata de masca, de halat, de manusi si o protectie la nivelul ochilor.

Combinezonul ramane pentru situatiile speciale".

"Insa o anumita categorie de personal este inca obligata sa poarte combinezon. Este vorba despre cei din terapie intensiva si aici vorbim despre ingrijitori, cand exista un contact clar cu diverse suprafete", a mai spus medicul Marinescu.

Insa situatia nu mai este ca in trecut. Acum este asigurata o ventilatie prin sisteme speciale care scot aerul afara. "Trebuie sa existe in orice terapie intensiva in orice circuit de boli infectioase, nu vorbim numai de COVID".

Politistii din teren, trimisi cu bidonul de 5 litri la ei

Despre politistii care au stat in intersectii sau au mers in patrulare, Cosmin Adreica a spus ca, in multe cazuri, nu s-a asigurat nici macar apa, prevazuta de lege pentru zilele caniculare.

"Este vorba despre oferirea apei necesare pentru hidratare in cazul politistilor care stau in strada la aceste temperaturi. Noua din 10 judete nu au asigurat masurile de protectie in caz de canicula, iar unde s-a asigurat s-au luat pe repede inainte bidoane de apa plata la cinci litri. Un bidon era impartit la doi colegi.

In masina apa se incalzea foarte tare, astfel ca masura de asigurare a hidratarii era doar formala", a spus Cosmin Andreica, seful sindicatului politistilor Europol.

Avand in vedere ca in trecut politistii sufereau din pricina caldurii vara si a gerului, iarna, MAi a achizitionat masini cu aer conditionat. Insa, acesta poate fi pornit doar in cazul in care masina se misca de pe loc. Unii sefi le-ar fi spus politistilor ca li se va imputa combustibilul care depaseste limita de consum din cartea tehnica.

In urma cu trei zile, in Romania a fost emis primul cod rosu de canicula in vestul tarii, temperaturile urcand pana la 41 de grade Celsius