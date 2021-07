Fals medic stomatolog, dat pe mâna Parchetului. Este acuzat și de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea au demarat cercetările de rigoare în cazul unei femei, presupus medic stomatolog, care practica această meserie fără să fi trecut printr-o școală în domeniu și fără să fie medic.

Descoperirea a fost făcută anul trecut, în pandemie, de doi clienți ai cabinetului dintr-o zonă centrală a Focșaniului.

Aceștia s-au dus la poliție să se plângă că medicul în cauză nu le-a dat chitanțe pentru sumele încasate la prestații, aflând printre altele că medicul lor stomatolog nu figurează în catalogul profesioniștilor din domeniu.

Clienții au făcut sesizarea iar ulterior a fost înaintat un dosar și la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea. În reclamație s-a precizat faptul că în cadrul acelui cabinet medical persoana care prestează lucrări stomatologice nu are calitatea de medic, iar pentru banii primiți nu eliberează bon fiscal. Polițiștii, sub coordonarea procurorilor, au început urmărirea penală in rem, pentru exercitarea fără drept a unei profesii, uz de fals, înșelăciune și evaziune fiscală.

În primăvară, ei au dispus continuarea urmăririi penale, de aceasta dată falsul medic stomatolog având calitatea de suspect.

„În luna iunie 2020, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, urmare a denunțului formulat, a fost înregistrat un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea. Astfel, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, faptă prevăzută de art. 348 Cod Penal, raportat la art. 488 alin. 1 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, persoana fiind bănuită că ar fi efectuat activități specifice medicinei stomatologice, fără a avea drept de liberă practică, autorizație sau studii necesare care să permită exercitarea acestei profesii sau activități. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice pentru stabilirea și probarea întregii activități infracționale, precum și tragerea la răspundere penală”, potrivit Biroului de Presă al IPJ Vrancea.

Zilele trecute, falsul stomatolog a fost chemat la Parchet să dea declarații în legătură cu acuzațiile care i se aduc, din cercetările efectuate până acum existând date certe că faptele au fost săvârșite de persoana în cauză.

„Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirea răspunderii juridice. Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedura penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, ne-a declarat Marinela Arginteanu, prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Situația medicilor falși, care practică această meserie fără drept, nu este una noua în țara noastră. În urma cu mai mulți ani, polițiștii din Vrancea au descoperit cu totul întâmplător un fals stomatolog.

Ei au găsit într-un cabinet stomatologic din comuna o femeie, tehnician agricol de profesie, care efectua intervenții stomatologice unui pacient. Femeia era asociată cu un medic stomatolog, aflat atunci în concediu medical prelungit și preluase toate responsabilitățile acestuia pe linie stomatologica.

Femeia le-a povestit polițiștilor că a învățat meserie de la doctorul cu care împărțea veniturile cabinetului