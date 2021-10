Mărturia unui medic român care a însoțit bolnavii COVID la terapie în Ungaria: ”M-au întrebat de ce nu s-au vaccinat, nu am ştiut ce să răspund”

Dr. Fabian Tunde este primul medic român care a plecat la centrul universitar din Szeged pentru a coordona împreună cu medicii de acolo transferul pacienţilor români cu COVID-19.

Medicul a relatat pentru News.ro ce anume i-a atras atenţia în acest centru medical şi cum a colaborat cu medicii din Ungaria timp de aproape o săptămână cât a stat acolo.

Ads

Dr. Fabian Tunde spune că, deşi spitalul este unul pavilionar, nu a fost nevoită să iasă în curte pentru a ajunge în diferitele sectoare ale unităţii medicale. Medicul spune că echipa medicală de acolo a avut grijă în permanenţă ca rudele pacienţilor români să primească în timp real informaţii despre starea acestora.

În acelaşi timp, medicul a remarcat accesul uşor spre paturile de ATI, în centrul universitar din Szeged existând 40 de paturi de ATI, câte 20 pe fiecare etaj. Medicul spune că pacienţii cu forme uşoare din Ungaria vin devreme pentru evaluări spre spital, nu aşteaptă acasă, până în ultima clipă, aşa cum, din păcate se întâmplă de multe ori în România.



“Este un spital pavilionar cu o construcţie mai veche, unde funcţiona înainte secţia de geriatrie, psihiatrie, urologie, chirurgie maxilo-facială şi cei care au fost mutaţi la clinicile noi şi a fost amenajat, este spitalul COVID pentru sudul Ungariei.

A fost o perioadă în care a fost restrânsă activitatea şi odată cu apariţia şi la ei a valului 4, cu înmulţiea cazurilor, au început să redeschidă secţii acolo.

Este un spital pavilionar, dar sunt legate între ele şi poţi să comunici între corpuri fără să ieşi afară. Dacă te echipai şi mergeai pe secţie la corpul H ca să vizitezi pacientul, ulterior puteai să treci fără să te dezechipezi, doar printr-o comunicare între clădiri, pe partea de lift murdar cum spunem noi, adică lift infecţios şi să urci la terapie. Acesta era un lucru bun pentru mine, care făceam vizite şi la pacienţii non- critici, internaţi pe secţie, şi la cei care necesitau atenţie pe secţia de terapie intensivă.

Au plecat două paciente de la Timişoara, ele au fost primele paciente de terapie intensivă, una dintre ele a intrat în stop cardio-respirator, a fost resuscitată, a repetat stopul cardio-respirator, a devenit netransportabilă, s-a întors la Timişoara. Cealaltă pacientă a ajuns în cursul după amiezei la ora 4, la Szeged.

Ads

A doua zi dimineaţa au mai venit 3 paciente intubate, iar apoi după masa încă două paciente intubate”, a explicat dr. Fabian Tunde.

Dr. Fabian Tunde spune că au impresionat-o normalitatea regăsită în centrul universitar din Szeged şi faptul că medicii de acolo au avut grijă în permanenţă ca rudele pacienţilor români să ştie detalii despre starea lor de sănătate. Accesibilitatea rapidă spre paturile de ATI, conform unor criterii clare, este alt lucru care i-a atras atenţia

“Cred că normalitatea. Era cumva firesc, ei erau obişnuiţi cu treaba asta, ei erau cei care au făcut şi îngrijirea pacienţilor COVID în celelalte valuri, era o echipă de terapie intensivă formată din medici din mai multe spitale.

Oamenii au fost foarte în regulă şi în relaţia cu mine, şi pentru pacienţi, mi-au comunicat pentru aparţinători, au avut grijă să primească şi aparţinătorii prin mine informaţii la zi despre starea lor.

Ads

Până acum o săptămână, când am plecat eu, decedase doar prima pacientă, de la Timişoara, şi ulterior au mai decedat două paciente de pe terapie, din păcate starea amândurora a fost gravă, critică.

Toţi pacienţii intubaţi care au ajuns erau în stare critică, ei au fost stabili până la un moment dat dar deja au fost aparţinătorii anunţaţi că au dezvoltat diferite complicaţii legate de boală, au necesitat unii dialize, alţii montare de tuburi de dren, în evoluţie starea lor s-a agravat şi au mai decedat doi pacienţi.

Terapia şi îngrijirea pacienţilor este în mare măsură identică, singurul lucru pe care l-am remarcat eu este o accesibilitate mai rapidă la patul de terapie intensivă, adică pacientul ajunge să se transfere mult mai repede, ulterior au venit pacienţii non critici de la Arad care din păcate s-au deteriorat şi au ajuns pe terapie intensivă şi cumva aceasta ar fi o observaţie.

Dacă pacientul se degradează, în sensul de scădere a presiunii parţiale a oxigenului, creşterea frecvenţei respiratorii, au nişte criterii stabilite de dânşii, atunci pacientul se transferă pe terapie intensivă”, a detaliat dr. Fabian Tunde.

Ads

Mulţi dintre pacienţii transferaţi din Arad au ajuns la Szeged cu afectare pulmonară gravă. În afară de o pacientă intubată, toţi pacienţii erau nevaccinaţi. Dr. Fabian Tunde: “M-au întrebat de ce nu s-au vaccinat, nu am ştiut ce să răspund, am zis că şi la noi au avut acces la vaccin de foarte mult timp”

“Etajul 3 al terapiei intensive era rezervat pacienţilor veniţi din România, la etajul 4 erau pacienţi internaţi din Ungaria, foarte puţini pacienţi intubaţi din Ungaria, doar că între timp, în perioada cât am stat acolo, şi la ei au mai apărut cazuri grave de terapie intensivă, în cursul celor 5 zile cât am stat eu acolo.

Mi-au spus că mulţi dintre pacienţii pe care i-am transferat de la colegii din Arad aveau afectare pulmonară mai gravă decât la ei.

În afară de o singură pacientă intubată, toţi pacienţii au fost nevaccinaţi, ceea ce nu se întâmpla la ei, ei aveau în proporţie de 50% pacienţi vaccinaţi care aveau forme mai uşoare. M-au întrebat de ce nu s-au vaccinat, am zis că şi la noi au avut acces la vaccin de foarte mult timp, nu trebuia să ajungem în situaţia asta, dar nu am ştiut ce să răspund, de ce nu s-au vaccinat.

Ads

Aveau şi pacienţi internaţi care erau vaccinaţi, mai multe cazuri, dar nu erau forme grave”, a declarat medicul.

Vizitele în cazul pacienţilor din ATI-ul spitalului din Szeged. Medicul Fabian Tunde spune că aparţinătorii puteau intra, însă după un program strict, cu acordul medicului curant

“Ei au în felul următor: la secţia de COVID, pacienţii non critici nu primeau vizite pentru că pacienţii puteau să comunice cu aparţinătorii prin intermediul telefonului, se accepta primirea bagajelor, le aducea personalul, pe secţia de terapie intensivă la pacientul critic exista posibilitatea ca familia să vină în vizită, aveau câteva reguli stricte. Aparţinătorii trebuia să fie vaccinaţi ca să nu fie expuşi unui risc prea mare de infecţie şi 15 minute, o dată pe zi, o singură persoană, după o prealabilă înţelegere cu medicul curant, ca să nu fie în timpul în care se desfăşurau anumite manevre.

Eu sunt medic de urgenţă, acest lucru a fost nou pentru mine, m-au ajutat colegii, au fost bucuroşi că este o colegă care poate comunica cu pacienţii, pe terapie intensivă erau pacienţi care respirau pe masca de CPAP, ventilaţie non invazivă cu care trebuia să comunici, să le explici manevrele şi care trebuiau hidrataţi, trebuiau explicaţii, acolo au fost bucuroşi, chiar au zis că au nevoie de prezenţa noastră, când am plecat eu 5 paciente erau pe ventilaţie non invazivă.

Ads

Am beneficiat de tot sprijinul lor, era un spital pavilionar care trebuia învăţat, raportul se ţinea dimineaţă în partea curată, pe un alt acces la terapie, zona unde te schimbai şi intrai în zona de covid era într-un alt corp, au avut înţelegere cu mine până am stabilit traseele şi m-am descurcat singură”, a spus Dr. Fabian Tunde.

În urma experienţei trăite la Szeged, medicul Fabian Tunde spune că şi-ar dori ca şi în România să existe mai multe paturi de ATI, dar şi ca pacienţii să se prezinte la spital încă de la primele semne de boală, aşa cum a văzut că se întâmplă acolo

“Mai multe paturi de ATI, un acces mai bun aş dori din suflet, eu lucrând cu urgenţă, ei aveau multe paturi, erau numai două etaje care funcţionau cu 20 de paturi pe etaj, nu era tot spitalul deschis, pentru că aveau şi ei o problemă de personal, nu erau neapărat limitaţi de ventilatoare şi de paturi.

“Aş fi vrut să nu existe la noi o reţinere de a se adresa medicului”

Aş fi vrut mai mult să nu existe la noi o reţinere de a se adresa medicului, sistemului medical mai repede. Ei aveau un protocol pentru internarea pacientului non critic, la noi pacientul care respiră bine, care nu are aşa acuze grave, la noi din păcate nu se adresează sistemului medical, la ei pacientul, dacă este declarat pozitiv şi are o simptomatologie nu chiar aşa gravă, nu stă acasă şi nu refuză ajutorul medical, ei se duc la spital.

Ads

“Mi-au spus că pacienţii ajunşi acolo de la Arad s-au prezentat la spital după 9 zile”

Sunt internate cazurile cu comorbidităţi şi cu potential de agravare. Cei cu forme uşoare primesc recomandări, tratament, se izolează la domiciliu, revin doar în caz de agravare. Mi-au spus că pacienţii ajunşi acolo de la Arad s-au prezentat la spital după 9 zile, deci foarte târziu. Acolo pacienţii puteau să primească tratament antiviral pentru că ajungeau la un consult mult mai repede”, a explicat pentru News.ro medicul primar de medicină de urgenţă Fabian Tunde.