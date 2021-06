Noi masuri de relaxare intra in vigoare astazi. Schimbari in privinta nuntilor si botezurilor

Noi masuri de relaxare intra in vigoare sambata, la miezul noptii, odata cu prelungirea starii de alerta pentru urmatoarele 30 de zile. Guvernul a decis ca evenimentele private sa se poata organiza in interior cu 200 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica de 3 la mie si doar daca persoanele sunt vaccinate, trecute prin boala sau prezinta un test negativ de coronavirus. In exterior, aceste personae pot participa la evenimente private pana la capacitatea maxima a spatiului. De asemenea, sunt permise evenimente de campanie electorala, cu participarea a 1.000 de persoane, in aceleasi conditii.

Starea de alerta este prelungita in Romania, cu 30 de zile, incepand de sambata, de la miezul noptii.

Odata cu noua HG adoptata de Guvern intra in vigoare o serie de relaxari ale masurilor anti-COVID.

Lista completa a masurilor poate fi accesata AICI

Intre masuri se regaseste posibilitatea organizarii de evenimente private - nunti, botezuri - in localitatile cu incidenta mai mica de 3 la mie si doar daca persoanele sunt vaccinate, trecute prin boala sau prezinta un test negativ de coronavirus.

In exterior, aceste persoane pot participa la evenimente private pana la capacitatea maxima a spatiului.

Evenimentele private de tipul nunti sau botezuri se pot organiza pana la ora 2.00.

"La nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori se permit organizarea si desfasurarea in aer liber a evenimentelor/intrunirilor in cadrul campaniei electorale aferente alegerilor locale partiale din data de 27 iunie 2021, cu participarea unui numar de pana la 1.000 de persoane, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, precum si cu purtarea mastii de protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori", se mai arata in Hotararea de Guvern.