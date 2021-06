Zeci de milioane de masti neconforme, kituri false de testare si geluri dezinfectante, confiscate de la inceputul pandemiei pana in prezent

Zeci de milioane de produse de protectie impotriva Covid-19 defectuoase - masti, geluri si teste - au fost confiscate in decursul a peste un an de zile in Uniunea Europeana (UE), in urma unei anchete a Oficiului European de Lupta impotriva Fraudei, anunta OLAF, relateaza AFP.

"Incepand din martie 2020, am anchetat si raspuns unei amenintari tot mai mari a produselor contrafacute, care nu respecta normele sau care sunt periculoase", a anuntat joi directorul general al OLAF Ville Itala, care a prezentat raportul pe 2020 al acestui jandarm antifrauda in UE.

"Iar inainte ca primul vaccin (anticovid) sa fie administrat, noi am tras semnalul de alarma impotriva unor oferte de false vaccinuri, ceea ce, din cate stim noi, a impiedicat orice frauda in acest domeniu, in pofida multor tentative", a subliniat el.

Ancheta OLAF a permis conficarea a 52 de milioane de produse - geluri pentru maini care contineau o cantitate periculoasa de metanol, masti care nu respcta normele, false kituri de teste - si identificarea a 1.150 de operatori suspecti, potrivit ultimelor date actualizate, furnizate de catre serviciul de presa al OLAF.

In raportul sau anual, OLAF noteaza ca "multi dintre acesti operatori se afla in afara UE" si ca sunt multe "intreprinderi care, in mod oportunist, intr-o incercare de a profita de pandemia (covid-19), s-au lansat intr-o activitate, fara sa aiba vreo experienta in domeniu".

"Lanturi lungi intermediare au fost create de pe o zi pe alta, in numeroase state membre UE si in afara (Uniunii), cu scopul de a ascunde identitatea fraudatorilor", ingreunand identificarea acestora, precizeaza directorul general adjunct al OLAF Ernesto Bianchi.

Gel din Turcia, confiscat: 140.000 de litri

Actiunea jandarmului european antifrauda a permis confiscarea in 2020, in mai multe state membre UE, a aproximativ 140.000 de litri de gel pentru maini - provenind din Turcia - care continea o cantitate periculoasa de metanol, o substanta toxica, in urma unei alerte lansate de catre autoritatile daneze.

OLAF a participat, de asemenea, la o operatiune comuna a serviciilor vamale din state membre UE care permis confiscarea, pana in prezent, a 50 de milioane de masti de protectie.

Aceasta operatiune demonstreaza importanta unei "mai bune coordonari" intre "autoritatile vamale si de certificare, insarcinate sa spuna daca cutare masca este de tip FFP2 sau FFP3" si intre statele membre UE, subliniaza Ernesto Bianchi.

"Observam inca multa confuzie in problema cu privire la cine trebuie sa certifice, atunci cand sosesc masti intr-un stat membru UE, inainte de a fi expediate catre alt stat membru UE in vederea utilizarii", precizeaza el.

OLAF trage de asemena un semnal de alarma cu privire la pesticide contrafacute, care reprezinta de-acum "pana la 13,8% dintre pesticidele utilizate in UE" si care reprezinta un pericol la adresa sanatatii, o sursa de poluare a aerului, pamantului si apei si o amenintare mai ales la adresa albinelor.

In 2020, OLAF a incheiat 230 de anchete cu privire la cazuri de frauda si a emis 375 de recomandari adresate autoritatilor nationale si europene.

Oficiul colaboreaza de-acum cu nou infiintatul Parchet European, care a intrat in fucntie la 1 iunie, de asemenea competent in lupta impotriva fraudei dar care, spre deosebire de OLAF, are puterea de a angaja urmariri penale.