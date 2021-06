Masina suspendata intr-o groapa care a aparut din senin in asfalt in Craiova VIDEO

O craioveanca s-a trezit cu masina intr-o groapa luni, 21 iunie, dupa ce asfaltul de sub autoturism s-a surpat.

Oamenii din zona au observat inca de duminica faptul ca asfaltul a inceput sa se lase.

Autoritatile ofera un numar de telefon pentru a semnala astfel de situatii.

"Ploile abundente din ultimele luni au condus la deteriorarea retelei de canalizare din mai multe puncte ale orasului, motiv pentru care au aparut in timp fisuri in conducte, urmate de prabusirea partii carosabile, ca urmare a infiltrarii apei in subteran.

Aceste incidente au aparut in mai multe zone ale orasului si necesita interventii din partea Companiei de Apa Oltenia, dar si reparatii ale infrastructurii rutiere pe suprafete intinse.

Locatarii care au avut de suferit sau care observa anumite defectiuni sunt rugati sa le semnaleze in cel mai scurt timp Primariei Craiova, apeland Telefonul Cetateanului, la nr. 0251.984", conform Primariei Municipiului Craiova, scrie Jurnalul Olteniei.