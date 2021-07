Un autoturism a cazut in Dunare. Doi barbati, cautati cu ajutorul scafandrilor

Scafandrii ii cauta pe ceilalti doi oameni care se aflau in masina FOTO ISU Ialomita

O masina in care se aflau trei persoane a cazut in Dunare, dupa ce soferul ar fi vrut sa faca o manevra de intoarcere. Incidentul s-a petrecut in noaptea dinspre vineri spre sambata.

Acesta a reusit sa iasa la suprafata, a sunat la 112 si a alertat autoritatile. Potrivit ISU Ialomita, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de salvare. Scafandrii ii cauta pe ceilalti doi barbati.

Potrivit ISU Ialomita, accidentul s-a produs in jurul orei 03.35, salvatorii de la Statia de pompieri Fetesti fiind alertati prin apel la numarul unic 112.

In interiorul masinii se aflau trei barbati cu varste cuprinse intre 38 si 50 de ani, din care un barbat de 38 de ani s-a autoevacuat, iar ceilalti doi au ramas captivi in interior.

"Barbatul a fost cel care a alertat echipele de cautare-salvare si in cel mai scurt timp, au plecat spre locul evenimentului doua echipaje de salvatori cu o autospeciala si o barca, acestia executand misiuni de monitorizare.

La locul evenimentului a venit in sprijin si un echipaj al SAJ Ialomita care a acordat primul ajutor medical barbatului care s-a autoevacuat, ulterior acesta fiind transportat la Spitalul Municipal Fetesti. Salvatorii vor incepe cautarile cu barca pneumatica imediat cum se va lumina.

In sprijin, au fost solicitati si scafandrii militari din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov", au precizat reprezentanttii ISU Ialomita.