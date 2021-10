"Oamenii juliți în genunchi se târau pe hol în timp ce alții săreau pe geam", a povestit într-o intervenție pentru Digi24 o femeie care era internată la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța în data de 1 octombrie, când un incendiu s-a produs la secția ATI.

Femeia susține că a trecut printr-o experiență traumatizantă dar afirmă că medicii și asistenții medicali i-au ajutat să iasă din spital.

"Eu n-am așteptat să zică plecați, căci am fost sigură că a luat foc ceva. Am luat băiatul, am alergat pe scări, am coborât și când am venit au început asistentele să îi scoată pe... Erau câțiva care puteau să meargă pe picioare, restul erau ajutați, erau cu pampers, dezbrăcați. Unii săreau de sus, de la etaj", a povestit femeia.

"Eu o să rămân șocată toată viața de fumul ăla și toată agitația, și asistentele cum țipau, oameni juliți în genunchi, cred că se târau pe hol, pe-acolo, nu știu... dar n-o să uit, n-o să uit niciodată!", a continuat ea.

Incendiul a curprins toate cele 7 saloane ale secției ATI, unde erau internați 10 pacienți. Trei bărbați au reușit să se salveze.