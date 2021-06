Marturia unui dealer de etnobotanice care vindea pe piata neagra marfa cumparata din China si platita cu bitocoin. De ce i-a fost refuzata o intelegere cu DIICOT

Un dealer din Bihor a povestit intr-un dosar DIICOT cum a ajuns sa "importe" etnobotanice din China, platind marfa, vanduta ulterior pe piata neagra din Romania, cu bitcoin.

Un dosar al DIICOT Oradea scoate la iveala modul in care ajung sa fie vandute in Romania etnobotanice importate, "la negru", din China. Dosarul DIICOT a fost deschis in februarie 2019, cand un client al unui dealer de etnobotanice a sesizat DIICOT aratand ca a cumparat in decursul ultimilor doi ani, in repetate randuri, produse susceptibile de a avea efecte psihoactive in valoare de cel putin 10.000 lei.

Dupa deschiderea dosarului, procurorii DIICOT i-au autorizat pe un ofiter sub acoperire si pe denuntator sa cumpere etnobotanice, iar astfel au dovedit ca tanarul de 24 de ani din Marghita se ocupa cu traficul de etnobotanice. Cu ocazia anchetei, DIICOT a descoperit ca tanarul a interceptat si un colet de 500 de grame comandat de dealer din China, pe numele iubitei sale.

Tanarul a fost de acord sa incheie un acord de recunoastere a vinovatiei in schimbul unei pedepse de un an si trei luni cu suspendare.

"De la mijlocul anului 2018 i-am vandut numitului P.S.M. produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (etnobotanice), intr-un numar pe care-l estimez la sapte ori, in cantitati mici de circa 5 grame, in total circa 40 grame, la pretul de 800 - 1.000 lei pentru 5 grame, primind in total circa 6.000 - 7.000 lei", a aratat dealerul.

Traficantul de etnobotanice a aratat ca a comandat produsele de pe un site din China, "livrarea fiind efectuata prin Posta Romana. "Am achitat pretul acestor etnobotanice cu bitcoin (monezi virtuale) la un aparat situat in incinta magazinului "Profi" de pe Bulevardul Dacia, municipiul Oradea", a mai marturisit dealerul.

"Am comandat produse etnobotanice in felul descris odata la mijlocul anului 2018 iar a doua oara aproximativ in luna noiembrie a anului 2018, cantitati de circa 40 de grame de fiecare data, pe numele meu, achitand pentru prima comanda 200 de dolari iar pentru a doua comanda 120 dolari.

Prima cantitate de 40 grame de etnobotanice am vandut-o lui P.S.M, dupa cum am aratat anterior, iar din a doua cantitate i-am vandut acestuia o portie mica pentru testare, despre care numitul P.S.M. mi-a spus ca nu este buna, astfel ca am aruncat restul cantitatii de produse etbnobotanice, in conditiile in care nu sunt consumator de astfel de produse", a mai declarat traficanul, care a recunoscut ca o a treia comanda, de 500 de grame, a fost facuta pe numele prietenei sale.

"De aceasta data am comandat o cantitate de circa 500 grame de produse etnobotanice, pentru care am platit tot cu bitcoin aproximativ 1400 de dolari.

Prietena mea, careia i-am spus ca urmeaza sa primesc un colet fara sa-i indic continutul acestuia, s-a prezentat dupa primirea avizului la oficiul postal pentru a ridica coletul, insa dupa deschiderea acestuia i s-a precizat ca ce se afla in colet va trebui trimis la laborator, astfel ca nu a mai ridicat coletul.

Am reclamat pe site-ul indicat, din China ca acest colet cu produse etnobotanice a fost oprit la posta si mi s-a raspuns ca mi se va trimite un alt colet cu o cantitate egala cu jumatate din cea a coletului initial, fara sa mai platesc alta suma de bani", a mai declarat tanarul cercetat de DIICOT.

Intelegerea DIICOT-dealer, refuzata de instanta

Dupa ce au incheiat cu traficantul de etnobotanice un acord de recunoastere a vinovatiei, pentru o pedeapsa de un an si trei luni cu suspendare, procurorii DIICOT au mers in instanta pentru validarea acordului.

Atat Tribunalul Bihor, cat si Curtea de Apel Oradea au respins acordul de recunoastere a vinovatiei, considerand pedeapsa aplicata dealer-ului "nejustificat de banda".

"Gravitatea faptei retinute in acordul de recunoastere a vinovatiei nu poate fi contestata, din actul de sesizare a instantei rezultand ca inculpatul a comis fapta pentru care este cercetat in prezenta cauza, iar aceasta prezinta o gravitate insemnata, in raport de perioada de timp in care inculpatul a actionat, 2016-2019, numarul foarte ridicat de acte materiale ce insumeaza in total 30 de operatiuni, cantitatea de substante psihoactive ce face obiectul acestor operatiuni", se arata in sentinta de respingere a acordului de recunoastere a vinovatiei.

Judecatorul a mai aratat ca In acest context mentionam ca numai din declaratiile inculpatului reiese ca acesta a obtinut din vanzarea substantelor psihoactive in perioada 2018-2019 suma de 10.000 lei, iar cantitatea de substante psihioactive traficata in perioada 2017-2018 i-a adus venituri de 30.000 lei.

"Durata de 3 ani de activitate infractionala, paleta larga de activitati ce se constituie in operatiuni cu substante psihoactive (procurare, import, stocare, depozitare, punere in vanzare, livrare), importul din China a unor astfel de substante, ce atrage atentia asupra unei infractionalitati de tip international, veniturile constante si ridicate realizate de inculpat in urma activitatii infractionale, cantitatea mare de substanta gasita la locuinta inculpatului de 259 grame, reprezinta elemente care nu pledeaza in niciun fel spre o pedeapsa individualizata in cadrul acordului la 1 an si 3 luni inchisoare cu suspendarea sub supraveghere", se mai arata in sentinta Curtii de Apel Oradea prin care s-a respins acordul de recunoastere a vinovatiei.