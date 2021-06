Marsuri gay la Berlin. Manifestantii cer drepturi egale pentru lesbiene, gay, bisexuali si transsexuali

Sute de persoane au cerut, sambata, la mai multe marsuri gay, la Berlin, drepturi egale pentru lesbiene, gay, bisexuali si transsexuali (LGBT), relateaza DPA.



Trei marsuri au avut loc in capitala germana, inclusiv in Alexanderplatz, unde manifestanti au agitat steaguri-curcubeu si au purtat diverse costume si masti de protectie.

Autoritatile asteptau 9.500 de participanti, inscrisi la evenimente.

Manifestanti care au luat parte la marsul care a pornit din cartierul Neukoelln au difuzat muzica la difuzoare, de pe un camion. Ei au agitat bannere prin care cereau apararea comunitatii LGBT. Unii aveau parul vopsit si au defilat la bustul gol.

Alte doua adunari au avut loc in cartierele Kreuzberg si Prenzlauer Berg.

Orgaizatorii au anuntat aceste marsuri drept o alternativa la un eveniment urias organizat anual la Berlin.

"Spunem adio ideii potrivit careia o singura institutie detine monopolul organizarii unei demonstratii CSD (Christopher Street Day) Pride", subliniaza ei.

Marsul gay - cunoscut in Germania sub numele de Christopher Street Day (CSD) - sarbatoreste anual, in mod vizibil, drepturile LGBT, marcand momentul in care comunitatea LGBT din New York a rispostat politiei, la sfarsitul lui iunie 1969, in urma unor descinderi in barul Stonewall Inn, pe Christopher Street.

Un Gay Pride la Berlin este programat la 24 iulie.