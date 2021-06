Marijuana, legala in Mexic. Curtea Suprema a dezincriminat consumul recreativ al acestui drog

Marijuana este legala in Mexic FOTO Unsplash.com

Curtea Suprema din Mexic, tara unde actioneaza carteluri puternice de droguri, a dezincriminat luni consumul recreativ de marijuana de catre adulti, transmite AFP.

Opt din cei 11 membri ai Curtii au declarat neconstitutionale o serie de articole ale legii sanatatii care interziceau consumul de marijuana.

Declaratia emisa luni inlatura un obstacol legal pentru Ministerul Sanatatii spre a autoriza activitati legate de consumul de marijuana in scopuri recreative, a indicat instanta suprema, potrivit Reuters.

'Astazi este o zi istorica pentru libertati', a comentat ulterior presedintele Curtii Supreme, Arturo Zaldivar.

Decizia intervine dupa ce Congresul mexican (parlamentul) nu a reusit sa voteze o lege pe aceasta tema inainte de data limita, 30 aprilie, fixata de Curtea Suprema.

La 10 martie, Camera Deputatilor aprobase un proiect de lege in acest sens si un vot era in asteptare la Senat, care aprobase textul in noiembrie, dar urma sa se pronunte din nou dupa mai multe amendamente adaugate de camera inferioara.

La inceputul lunii aprilie, majoritatea din Senat a declarat ca intentiona sa amane pana in septembrie discutia finala, intrucat textul aprobat de Camera 'comporta incoerente'.

Declaratia aprobata luni de Curtea Suprema inseamna ca persoanele care vor dori sa utilizeze marijuana in scopuri recreative pot cere o autorizatie de la Comisia federala pentru protectia contra riscurilor sanitare (COFEPRIS) si ca aceasta nu le-o poate refuza, asa cum proceda pana acum.

Desi organizatiile civice si specialistii saluta decizia Curtii Supreme, ei atrag atentia ca parlamentul urmeaza inca sa legifereze pe acest subiect.

'Decizia (Curtii) nu afecteaza cadrul juridic penal si lasa un vid juridic in ce priveste consumul, cultivarea si distributia canabisului', considera ONG-ul Mexico United Against Crime pe Twitter.

Totusi, decizia celei mai inalte instante juridice constituie o etapa importanta pentru Mexic, tara cu 126 milioane de locuitori, intrata intr-o spirala de violente incepand din 2006, cand guvernul federal de atunci a lansat o operatiune militara antidrog controversata. Intre timp, in Mexic au fost ucise peste 300.000 de persoane.

Incepand din 2015, Curtea Suprema a dat o serie de decizii prin care considera ilegala interdictia utilizarii marijuanei in scopuri recreative de catre adulti.

La 12 ianuarie, guvernul reglementase deja productia, manipularea si comercializarea marijuanei in scopuri medicale.

Daca legalizarea canabisului va fi adoptata de Congres, Mexicul va deveni a treia tara care va permite la nivel national utilizarea acestuia in scopuri recreative, dupa Uruguay si Canada.

In acelasi timp, ea va deschide un front extrem de riscant cu puternicele carteluri de droguri, care controleaza acest sector.

In 2020, autoritatile mexicane au confiscat 244 tone de marijuana.

Cea mai recenta ancheta nationala cu privire la droguri, realizata in 2016, a aratat ca 7,3 milioane de mexicani cu varste intre 12 si 65 de ani au consumat de mai multe ori marijuana si ca aceasta este drogul preferat de 1,82 milioane de mexicani.

Marijuana medicinala, legala in Romania

Marijuana medicinala este legala in tara noastra, insa nu exista niciun medicament pe baza de canabis pe piata din Romania.

Autoritatile sustin ca nimeni nu a depus pana acum vreo cerere pentru introducerea pe piata a vreunui produs cu continut de canabis.

Unul dintre medicamentele pe baza de marijuana este folosit in tratamentul sclerozei multiple. Insa medicii nu pot prescrie, deoarece nu se gaseste pe piata