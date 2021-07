Marea Britanie ar putea elimina carantina la sosirea in tara pentru cei vaccinati impotriva COVID-19

Intrarea in Marea Britanie ar putea fi mai simpla/ FOTO Pixabay

Marea Britanie intentioneaza sa elimine carantina pentru persoanele vaccinate cu doua doze, in cazul celor care sosesc din alte tari.

Anuntul a fost facut de ministrul transporturilor Grant Shapps, precizarea venind

la doar o zi dupa ce guvernul de la Londra a decis ca britanicii complet imunizati sa nu mai intre in izolare la intoarcerea acasa.

"Vrem sa putem sa ne deschidem catre oameni. Lucram la asta", a comentat oficialul britanic pentru Sky News, adaugand ca detalii vor fi prezentate in urmatoarele saptamani.

Joi, el a anuntat ca rezidentii britanici complet vaccinati care sosesc in Anglia din diverse state cu risc epidemiologic scazut nu mai trebuie sa intre in carantina la sosirea in tara.

