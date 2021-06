Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, medicul chirurg Calin Pavel Cobelschi, conduce cea mai mare unitate medicala publica din judet, iar in timpul liber acorda consultatii si la o clinica privata situata pe aceeasi strada cu spitalul, la doi pasi de acesta.

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede insa ca functia de manager de spital este incompatibila cu exercitarea oricaror altor functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica. Medicul Calin Pavel Cobelschi sustine ca nu este in incompatibilitate intrucat lucreaza clinica privata "ca simplu angajat", part time, in timpul sau liber.

Medicul Calin Cobelschi a semnat contractul de management cu Unitatea administrativ Teritoriala Judetul Brasov la 5 iunie 2019, dupa ce a castigat concursul sustinut in luna aprilie a aceluiasi an si la care au participat doi candidati. La semnarea contractului de management pentru o perioada de patru ani, Cobelschi conducea deja spitalul, ca interimar, din octombrie 2018, dupa ce mai ocupase functia de conducere a unitatii sanitare o perioada scurta de timp, cateva luni, in perioada 2009-2010.

In paralel cu activitatea de manager al celui mai mare spital public din judetul Brasov, chirurgul Calin Cobelschi isi desfasoara activitatea si in sistem privat, la clinica Hiperdia situata in Calea Bucuresti din municipiul Brasov.

Costul unei consultatii la medicul Cobelschi este, la privat, de 350 de lei. In ciuda pretului care poate fi considerat mare, medicul chirurg nu duce lipsa de pacienti. Pentru Calin Cobelschi, lista de asteptare la clinica privata este plina pentru urmatoarele trei saptamani.

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede, la articolul 178, alineatul (1) ca "Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu: a) exercitarea oricaror altor functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical in aceeasi unitate sanitara, a activitatilor didactice, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica".

Contactat telefonic, managerul Spitalului Judetean Brasov a evitat, initial, sa raspunda oricaror intrebari, precizand ca este in afara programului si ca la intrebarile presei poate raspunde "reprezentantul" spitalului. Ulterior, Calin-Pavel Cobelschi a declarat ca "garanteaza" ca nu se afla in incompatibilitate.

"Eu acolo (la clinica privata - n.r.) sunt angajat, lucrez in timpul liber. Eu am dreptul sa lucrez angajat cu contract partial de munca in alta parte. Eu sunt angajat", a declarat Calin Cobelschi pentru News.ro.

Acesta mai spune ca s-a consultat inclusiv cu profesionisti din domeniul dreptului cu privire la aceasta situatie.

"Avocatii mi-au spus ca eu pot functiona ca angajat, in timpul meu liber. Nu este firma mea, sunt un simplu angajat", mai spune managerul.

Medicul Calin Cobelschi declara ca merge la clinica privata o data pe saptamana.

In ceea ce priveste situatia clinicii private la care ofera consultatii, internetul arata ca aceasta functioneaza in municipiul Brasov, Calea Bucuresti nr. 27, in timp ce Spitalul Judetean pe care doctorul Cobelschi il conduce functioneaza pe Calea Bucuresti nr. 25.

Managerul spitalului public sustine ca spatiul in care functioneaza clinica privata la care lucreaza nu are un contract cu Spitalul Judetean Brasov, pentru ca spatiul respectiv nu este al Spitalului Judetean. Site-ul oficial al companiei care opereaza clinicile arata ca la Brasov Hiperdia isi are sediul in "Calea Bucuresti Nr. 25-27 (in incinta Spitalului Judetean)".