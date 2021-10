Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, medicul Cristian Oancea, a cerut Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş ca un echipaj al pompierilor să fie alocat în permanenţă acestei unităţi medicale.

Solicitarea a venit pentru a elimina stresul posibilităţii izbucnirii unui incendiu din cauza vechimii instalaţiilor.

Ads

”Am făcut ieri o solicitare la ISU Timiş, pentru a ne fi alocat un echipaj de pompieri, în permanenţă, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Din câte am înţeles, durează două-trei zile pentru a primi acest răspuns. Avem instalaţii vechi, în unele părţi ale spitalului, chiar şi din anul 1950. În alte zone ale spitalului sunt înnoite, însă există un stres. Vrem să eliminăm acest stres şi să ne concentrăm doar pe actul medical. Am solicitat un echipaj de pompieri pentru o lună, o lună şi jumătate”, a declarat medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara, pentru News.ro.

În anul 1925 a început construirea actualei clădiri a spitalului de boli infecţioase, pavilionul vechi, cât şi a clădirii anexe, actuala farmacie a spitalului. În 1932, pavilionul nou construit a avut ca destinaţie internarea bolnavilor cu boli transmisibile, inclusiv TBC.