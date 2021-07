Angajatii Operei Iasi protesteaza fata de repunerea in functie a managerului Beatrice Rancea. Celebra coregrafa este cercetata penal pentru delapidarea a 5 milioane de lei

Angajatii sunt decisi sa protesteze zilnic in fata sediului institutiei FOTO Ziarul de Iasi

O parte dintre angajatii Operei Nationale Romane Iasi au protestat in dimineata zilei de miercuri, 7 iulie, in fata institutiei, nemultumiti de decizia de revenire in functie a managerului Beatrice Rancea.

Aceasta a fost timp de patru luni sub control judiciar, masura impusa de procurorii DIICOT ca urmare a faptelor pentru care este cercetata intr-un dosar de delapidare, deturnare de fonduri si fals si a carui prejudiciu este estimat la 5 milioane de lei.

Angajatii sunt decisi sa demareze incepand de saptamana viitoare proteste zilnice in fata sediului institutiei.

"Astazi ne aflam in curtea institutiei pentru a ne exprima indignarea cu privire la revenirea lui Beatrice Rancea in functie. Urmeaza sa facem toate diligentele pentru ca incepand de saptamana viitoate sa demaram o serie de proteste. Cerem ministrului Culturii sa clarifice situatia de la Iasi, cerem evaluarea de urgenta pe 2020 a doamnei Rancea, vrem sa se intre o data pentru totdeauna in normalitate", a declarat Marius Aftaragaci, presedintele Sindicatului Artis, pentru Ziarul de Iasi.

"Ma adresez domnului Prim-Ministru, domnului Presedinte, domnului Ministru al Culturii sa ia decizia corecta, adica demiterea domnei Beatrice Rancea. Exista toate argumentele, si legale si morale. Doamna Rancea nu are niciun argument sa ramana in aceasta functie.Un prejudiciu estimat la 1 milion de euro, este nu mult, este enorm de mult pentru o institutie publica", a declarat Aurel Balae, vicepresedintele Sindicatului Artis.

"Repercursiunile? Probabil, cei care nu am avut voie sa aparem atatia ani, in continuare vom fi dati la o parte. La cum o cunoastem foarte bine pe doamna Rancea, nu stiu daca va veni cu ganduri bune, nu stiu daca va dori sa faca pace", marturiseste Cristina Simionescu, solista ONRI.

Beatrice Rancea este cercetata penal intr-un dosar instrumentat de DIICOT Iasi privind nereguli financiare la Opera cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Ea a fost pusa sub control judiciar, alaturi de alte 10 persoane.

Dupa ce DIICOT a instituit controlul judiciar in cazul acesteia, Ministerul Culturii a suspendat contractul de management incheiat cu Beatrice Rancea pentru Opera Nationala Romana din Iasi. La acea vreme, Ministerul Culturii anunta, prin intermediul unui comunicat de presa, ca va respecta toate procedurile legale si ca vor fi urmati pasii necesari pentru ca activitatea institutiei sa nu fie perturbata de aceasta ancheta si de masurile ce se impun.

Contractul de management a fost suspendat deoarece fata de manager s-a dispus masura controlului judiciar avand in vedere faptele penale anchetate, incompatibile cu exercitarea functiei.

In aceasta perioada, interimatul a fost asigurat de Daniel Sandru, fost secretar de stat - coordonator al Departamentului Centenar in subordinea Cancelariei prim-ministrului Guvernului Romaniei (2016 - 2017) si fost director al revistei de cultura contemporana "Timpul".

Beatrice Rancea este in concediu pana la inceputul saptamanii viitoare.