Membri ai lotului olimpic din România, interceptați de procurori în dosarul vaccinărilor fictive: „E de ajuns să vii, decât de prezență și atât”

Ancheta privind certificatele false de vaccinare anti COVID obținute pe șpagă la un centru de vaccinare din satul Răchieri din comuna Prahoveană Valea Călugărească ajunge inclusiv la sportivi și antrenori care fac parte din lotul olimpic al României.

Pentru probarea infracțiunilor, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au dispus interceptarea liderilor rețelei care se ocupa cu racolarea clienților dispuși să plătească pentru un certificat fals în loc să-și facă vaccinul anti COVID.

Printre solicitanți s-au aflat inclusiv membri ai lotului olimpic care aveau nevoie de certificatul de vaccinare pentru ”deplasarea în China”, cel mai probabil pentru olimpiada de iarnă care va avea loc în februarie 2022 la Beijing.

Informația reiese din discuțiile telefonice interceptate de către procurori și prezente în motivarea Tribunalului Prahova.

”XXX: Alo? Da!



XX: Salut! De la Sinaia te sun. Ți-am trimis..

XXX: Da...

XX:... pentru mine și soția...Și ți-am trimis și pentru niște...pentru nașii mei...și...nașii nu mai vor, că..s-au speriat că durează, că face, că drege, că io cu nași-miu suntem la lotul olimpic și noi tre’ să avem vaccinuri că avem deplasare în China

XXX: Știu, am înțeles...el mi-a zis când m-a sunat astăzi, că miercuri mă sună pentru joi, să zică la ce oră și unde...că e altă locație acuma

XX: Am înțeles...haideți..

XXX: E de ajuns să vii, decât de prezență și atât..

XX: XXX: Am înțeles

XXX: Dacă (neinteligibil), bine, dacă nu...ne auzim miercuri și...

XX: A...deci s-ar putea să poată, să facă treaba bună totuși...

XXX: Da!... Așa mi-a zis astăzi, că m-a mai sunat...și de la Sinaia o grămadă..

XX: Păi da.. Deci rămâne pă miercuri? pă la ce oră?

XXX: Miercuri mai mă suni pă după-masă, ca să-ți spun la ce ora.

XX: Bine! Ești boier! Hai, Doamne-ajută! Să rezolvi, că altfel m-ai ..m-ai băgat în...

XXX: Ce, io nu vreau?

XX: Hai! Mersi! Salut!

XXX: Hai!”, acesta fiind doar un fragment din interceptările folosite de către procurori ca probă în instanță, în vederea arestării preventive a inculpaților din această cauză.

Nu este clar la acest moment cine sunt reprezentanții lotului olimpic care au cerut certificate de vaccinare false și nici din ce ramură sportivă fac parte.

Cert este că sportivii tricolori sunt în plină campanie de calificare pentru Olimpiada de Iarnă din China la nouă sporturi: biatlon, bob, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, patinaj viteză, skeleton, snowboarding, sanie.

Comitetul de Organizare Beijing 2022 a propus condițiile de participare la ediția de anul viitor a Jocurilor Olimpice de iarnă, programate în perioada 4 - 20 februarie.

Politica de vaccinare a organizatorilor fiind drastică:

Toți sportivii și participanții la Jocuri care sunt complet vaccinați vor intra în sistemul de gestionare a circuitului închis la sosire.

Participanții la Jocuri care nu sunt complet vaccinați vor trebui să facă o carantină de 21 de zile la sosirea la Beijing.

Ancheta din Prahova privind vaccinările fictive au demarat în urmă cu două săptămâni cu percheziții la un centrul de vaccinare din comuna Valea Călugărească, dar și la mai multe cabinete medicale individuale din zona Valea Prahovei și Ploiești. Principalii suspecți sunt doi asistenți medicali, un brancardier și un instalator.

Cei din urmă sunt considerați de către procurori drept principalele surse de clienți, aceștia având rolul de a racola persoanele care își doreau certificat de vaccinare fictiv, în schimbul unor sume de bani care ajungeau până la 150 de euro de persoană. La acest moment al anchetei, procurorii suspectează că sunt cel puțin 90 de persoane care au obținut certificatul digital care atestă în fals vaccinarea, printre acestea aflându-se inclusiv un angajat de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova.