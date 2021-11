Laura Vicol, avocata Alinei Bica și a clanului Cămătarilor, votată la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților. A susținut desființarea DNA și întărirea SIIJ

Avocata Laura Vicol, deputat PSD, a fost votată, joi, în funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților cu 16 voturi pentru și 1 împotrivă. Fosta parteneră a lui Leo din Strehaia, este o fostă procuroare DIICOT inculpată pentru corupție de DNA, fiind apoi avocata Alinei Bica sau a clanului Cămătarilor.

Aceasta este celebră pentru susținerea Secției Speciale, unitate de parchet pe care o vrea întărită -deși organismele europene ne cer desființarea SIIJ.

Ads

Anunțul numirii ei în fruntea Comisiei Juridice a fost făcut de mai mulți deputați USR.

„Laura Vicol a primit răsplata pentru că a fost avocata unei mafii care a capturat statul român.

Laura Vicol, reprezentanta Alinei Bica, fostă procuroare DIICOT inculpată pentru corupție, a clanului Cămătarilor cu conexiuni în zona PSD, a lui Daniel Dragomir, SRI-istul care a angajat firmă israeliană de securitate pentru a o urmări și intimida pe Laura Codruța Kovesi, prietena Elenei Bădescu și a Olguței Vasilescu.

Ea a fost votată azi de PSD, PNL și UDMR ca președintă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, cea care ar trebui să repare legile justiției multilate deja de Liviu Dragnea. Sunt curios cum se simt colegii mei de comisie juridică de la PNL Cristian Bacanu, Cupsa Ioan, Michael Gudu, Gabriel Andronache si ceilalți, pentru ca au susținut acest nou presedinte al Comisiei juridice.

Avocata celei mai sulfuroase zone dintre politică și criminalitate este cea care va face legi pentru justiție în România. Pentru cine credeți că argumenta din noua poziție?

Mulțumim Iohannis, mulțumim PNL”, a scris pe Facebook Silviu Dehelean, deputat USR Bihor.







„Avocata clanului Cămătarilor a fost votată acum președinta Comisiei Juridice în Camera Deputaților.

România, UE, 2021.

- a apărat foarte mulți interlopi pe care DIICOT se chinuia să îi aresteze;

- a apărat-o pe fosta șefă coruptă a DIICOT, Alina Bică, fugită din țară;

- a militat pentru deființarea DNA și pentru întărirea SIIJ;

- a fost căsătorită cu un anume Vicol, condamnat cu executare pentu fraude cu fonduri europene.

Cu astfel de oameni trebuie să facă acum România reforma sistemului judiciar, să modifice legile justiției, să desființeze SIIJ, să negocieze închiderea MCV și alte aspecte cu Comisia Europeană etc.

Pai ce mai e de zis? Succes, dle Iohannis și drag PNL”, a scris și George Gima, membru USR.

Ads









Surprinzatoarea avere a avocatei Laura Vicol



Avocata Laura Vicol, deputat PSD de Dolj la Camera Deputatilor, detine bijuterii, ceasuri, genti si tablouri in valoare totala de 750.000 de euro, potrivit declaratiei de avere.

Laura Vicol este cunoscuta pentru faptul ca i-a aparat pe fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, si pe fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir. La inceputul lunii noiembrie, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, declara ca toti candidatii PSD din Dolj la alegerile parlamentare sunt pregatiti pe comisii parlamentare, iar avocata Laura Vicol va fi "varful de lance" la Comisia Juridica.

Ads

Conform declaratiei de avere, Laura Vicol detine un teren intravilan de 3.000 mp in Brasov, achizitionat in 2001, si un teren extravilan in Ilfov, in suprafata de 11.0000 mp, achizitionat in 2006. Avocata mai are un apartament de 56 mp in Mamaia Sat, achizitionat in 2017.

Ea mai detine doua masini de lux, un BMW X1 (achizionat in 2016) si un Porsche Cayenne (achizitionat in 2020). Alte bunuri valoroase aflate in proprietatea sa sunt operele de arta si bijuteriile.

Bijuterii, ceasuri, genti si tablouri dobandite in 2004, cu o valoare estimata de 310.000 de euro si ceasuri si bijuterii, achizitionate in 2016, in valoare de 440.000 de euro.

Ads

Conform declaratiei, Vicol are in conturi aproximativ 1 milion de lei, 250.000 de euro si 90.000 de dolari. Ea a acordat imprumuturi in nume personal in valoare de 150.000 de euro si 2,5 milioane de lei.

Ea a declarat ca a primit 40.000 de euro, drept cadou la nunta cu afaceristul Vladimir Ciorba, si 25.000 de euro, bani primiti cadou la botezul baiatului sau.

Sotul sau a incasat un salariu de 143.324 de lei. Laura Vicol precizeaza ca a incasat de la cabinetul sau salariul de 108.630 de lei.