In ce hal a ajuns justitia in Romania. Cum se feresc procurorii de judecatorii pe care ii suspecteaza ca au tolerat furtul unor probe esentiale intr-un dosar

Procurorii care au instrumentat dosarul fraudarii alegerilor locale din comuna prahoveana Ciorani se tem ca judecarea cauzei sa nu ajunga pe mana magistratilor Judecatoriei Mizil, institutie de unde au fost furate probe esentiale din ancheta.

Este pentru prima data in instoria justitiei prahovene cand Parchetul Curtii de Apel Ploiesti se confrunta cu o astfel de situatie si cere oficial desemnarea unei alte instante pentru judecarea unui dosar penal.

Curtea de Apel Ploiesti a admis joi solicitarea procurorilor si a desemnat Judecatoria Buzau drept instanta care va face ancheta judecatoreasca pe fond.

In mod normal, Judecatoria Mizil era instanta care avea competenta teritoriala sa solutioneze aceast dosar.

Potrivit unor surse judiciare, s-a ajuns in aceasta situatie din cauza lipsei de incredere a procurorilor din Ploiesti in colegii lor magistrati de la Mizil. In ianuarie 2021, sacii cu buletinele de vot aferente alegerilor locale din comuna Ciorani au fost depozitati in cladirea Judecatoriei din Mizil pentru renumarara voturilor.

Buletinele de vot si toate procesele verbale erau probe in ancheta penala, declansata dupa o serie de plangeri depuse de unul dintre candidatii din Ciorani care a pierdut alegerile. O parte dintre buletine au fost insa furate din sediul Judecatoriei Mizil in timp ce ancheta era in curs, iar pana la acest moment hotul nu a fost nici macar identificat.

Desi nu exista probe ca furtul buletinelor de vot s-a facut cu complicitatea angajatilor Judecatoriei Mizil, procurorii din Ploiesti au decis totusi sa nu lase judecarea dosarului pe masa unor magistrati fata de care exista indoieli ca ar fi impartiali. In plus, unul dintre judecatorii din Mizil a participat la renumararea voturilor.

Oricum disparitia salcilor cu probe nu este singura ciudatenie din aceasta ancheta. Procurorii au cerut arestarea preventiva pe numele a 17 persoane, in frunte cu edilul Marin Voicu. Practic, Primaria din Ciorani a fost decimata, pentru ca 14 dintre inculpati sunt angajati ai institutiei.

Judecatoria Ploiesti a respins insa arestarea preventiva a primarului din Ciorani si a angajatilor primariei pe motiva ca "propunerea formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti este vadit neintemeiata, din probatoriul administrat pana in prezent nu rezulta elemente de fapt pentru a presupune ca inculpatii ar fi comis infractiunile pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala", potrivit motivarii instantei. Toti inculpatii au fost lasati in libertate, fara nicio alta masura preventiva, control judiciar sau arest la domiciliu.

Tribunalul Prahova a vazut insa cu alti ochi probele din dosar si a admis contestatia procurorilor, astfel ca in prezent cei 17 inculpati in frunte cu primarul sunt in arest preventiv.

"Tribunalul Prahova - Completul de judecatori de drepturi si libertati, facand propria evaluare a materialului probatoriu administrat pana la acest moment al procesului, apreciaza ca incheierea atacata este netemeinica, deoarece activitatea presupus ilicita desfasurata de inculpati, care au actionat intr-un veritabil grup infractional al carui obiectiv a fost fraudarea "pe fata", "la vedere", in forma continuata, a votarii la nivelul comunei Ciorani, jud Prahova (fraudarea rezultatului votarii a fost realizata, in principal, cu ocazia sortarii buletinelor de vot), este de o gravitate deosebita pentru valorile sociale", potrivit motivarii instantei care a dispus arestarea.

Din probele administrate, sustin judecatorii de la Tribunalul Prahova, reiese "fara dubiu ca aceste principii elementare de drept si democratie au fost ignorate cu totul de catre inculpati, care, prin actiunile lor, au invalidat practic optiunile cetatenilor votanti, cu influenta directa si decisiva asupra rezultatelor sufragiului - unul dintre partidele participante a pierdut reprezentantii in consiliul local, fiind inlaturat complet de la noua constituire a acestei structuri a administratiei locale, contrar optiunii liber exprimate de cetateni prin participarea la vot", conform sursei citate.

Ancheta in aceasta cauza a inceput in toamna anului trecut cand unul dintre candidatii ALDE care a pierdut aleterile locale la Ciorani a depus o plangere. Ancheta a fost instrumentata initial de procurorii din Mizil, pentru ca ulterior sa fie preluata la Ploiesti. In urma cu doua saptamani au fost perchezitii la Ciorani, atat la sediul primariei, cat si la domiciliul primarului.

Inculpatii au fost membri in cele cinci sectii de vot din Ciorani, iar la finalul turului de scrutin au luat buletinele de vot stampilate in dreptul ALDE si le-au pus in categoria buletinelor aferente candidatilor PNL. Totul procesul de numarare a voturilor este inregistrat audio-video cu tablet STS, iar discutiile si imaginile sunt relevante pentru a-i incrimina, sustin procurorii.