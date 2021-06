Ministrul Educatiei, somat de magistrati sa spuna de ce intarzie verdictul in cazul presupusului plagiat al lui Lucian Netejoru

Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) solicita ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu sa verifice si sa spuna public daca seful Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru a plagiat in teza de doctorat.

AMASP mai solicita sa spuna public care este motivul pentru care CNATDCU tergiverseaza sa se pronunte asupra acestei suspiciuni.

"AMASP solicita public ministrului educatiei, Sorin Cimpeanu, sa efectueze verificarile institutionale necesare si sa expuna public motivul pentru care CNATDCU tergiverseaza complice sa se pronunte daca jud. dr. Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a plagiat teza sa de doctorat: "Particularitati manageriale in cooperarea politieneasca internationala pentru prevenirea spalarii banilor", permitandu-i sa beneficieze de sporuri presupus necuvenite pentru studiile doctorale invocate si sa poata solicita, in curand, pensia de serviciu calculata prin raportare si la aceste sume.

Este nepermis ca o suspiciune de o asemenea gravitate privind lipsa de onoarea si integritate sa fie lasata sa planeze atata timp tocmai asupra sefului institutiei chemate sa verifice integritatea magistratilor. Este cu atat mai grav cu cat aceasta suspiciune il face pe dl. jud. dr. Lucian Netejoru vulnerabil in functia ocupata", a transmis procurorul Alexandra Lacranjan pe pagina eu de Facebook.

"Constatam cu uimire ca CNATDCU are nevoie de mai mult timp sa citeasca teza de doctorat a domnului jud. dr. Lucian Netejoru, decat i-a fost acestuia necesar sa o scrie.

Pasivitatea CNATDCU e cu atat mai de neinteles, cu cat nu poate fi epuizant efortul de a citi stufoasa bibliografie de 3 carti din care jud. dr. Lucian Netejou si-a incropit teza de doctorat (dupa cum am aflat din presa) si pe care a sustinut-o in anul 2010 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.

Ar putea fi avut in vedere, contextual, ca desi a ales o tema privind managementul, toata activitatea de manager a domnului Lucian Netejoru in cadrul Inspectiei Judiciare trezeste suspiciunea ca lecturarea celor 3 carti din bibliografie a fost cel mult superficiala avand in vedere numarul de anulari si respingeri a actiunilor disciplinare exercitate si criticile constante la nivel national si international privind actiunile si modul de coordonare ale activitatii de inspectie", a mai spus procuroarea.