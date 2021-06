Peste 2.000 de jandarmi si politisti vor mentine ordinea la meciul Franta - Elvetia. Ce reguli trebuie sa respecte suporterii

Peste doua mii de jandarmi, politisti si pompieri vor actiona, luni, pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a Arenei Nationale din Capitala, precum si pe traseele de deplasare ale suporterilor, cu prilejul desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele Frantei si Elvetiei, din cadrul Turneului Final EURO 2020.

Luni, incepand cu ora 22.00, pe stadionul Arena Nationala din Capitala, va avea loc partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Frantei si Elvetiei.

Ads

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, pentru desfasurarea in conditii de ordine si siguranta publica a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria, alaturi de Politia Capitalei, ISU Bucuresti-Ilfov si celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru deplasarea in conditii de siguranta a suporterilor la si de la stadion, precum si pentru mentinerea unui climat de siguranta la nivelul Capitalei.

Peste 2.000 de jandarmi, politisti si pompieri vor actiona pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a Arenei Nationale, precum si pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea aparitiei unor evenimente de natura sa afecteze climatul de ordine si siguranta publica.

In ziua evenimentului sportiv, vor actiona, in sprijin, un elicopter SMURD pentru asigurare medicala la Arena Nationala si un elicopter pentru monitorizare aeriana a traseelor de deplasare ale suporterilor.

Politia rutiera va fluidiza traficul si va indruma conducatorii auto pe rute care sa le permita sa ajunga la destinatia dorita.

In Centrul Vechi, ca punct de atractie, se va actiona in sistem integrat, jandarmerie, politie si pompieri, fiind dispuse toate masurile necesare pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica.

In cadrul dispozitivului de ordine publica, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleza, care vor participa la aceasta misiune cu scopul de a asigura o buna relationare cu suporterii echipelor. Acestia vor fi sprijiniti de cinci ofiteri de politie din Franta si patru din Elvetia, care au misiunea de a facilita dialogul si transmiterea principalelor mesaje ale autoritatilor romane.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare, intrarea in stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor si protectia arbitrilor, indrumarea si supravegherea publicului in stadion se realizeaza de catre agenti ai societatii de paza si protectie, contractata de organizator.

Ads

Conform art.14 din actul normativ mentionat, anterior permiterii accesului in incinta arenei sportive, participantii la acest eveniment vor fi supusi unui control corporal preventiv, efectuat de catre firma de securitate contractata de organizator, cu scopul evitarii introducerii pe stadion a unor materiale sau obiecte ce pot pune in pericol siguranta spectatorilor.

Avand in vedere conditiile speciale privind desfasurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19, pentru a asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Nationala din Bucuresti, trebuie respectate o serie de reguli impuse de organizator si de legislatia in vigoare, pe care cei interesati le pot gasi, fie accesand pagina oficiala www.frf.ro, fie prin intermediul aplicatiei mobile EURO 2020:

suporterii vor avea acces pe stadion incepand cu ora 19.00, pe baza biletelor puse la dispozitie de organizator si a bratarilor de acces care confirma respectarea regulilor sanitare si epidemiologice. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie sa aiba asupra lui si actul de identitate cu care si-a rezervat biletul.

se recomanda suporterilor sa nu se implice in incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii si linistii publice, delimitandu-se de orice forma de violenta verbala sau fizica ce ar putea conduce la manifestari violente.

spectatorii nu au voie sa introduca in stadion bauturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la aceasta competitie sportiva. Este interzisa afisarea de inscriptii care incita la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta.

pentru a evita producerea unor incidente, Jandarmeria recomanda suporterilor sa evite deplasarea in grupuri mari la sau de la arena sportiva.

Ads