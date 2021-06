Fostul director al Directiei de Informatii a Apararii, trimis in judecata. Ar fi furat aproape 180.000 de euro din fondurile institutiei

Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general - maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost trimis in judecata de Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de delapidare, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 27 noiembrie 2018, Iulian Cristian Gherghe, care avea calitatea de loctiitor al sefului DGIA, si-a insusit, fara drept, suma de 179.470 dolari din fondurile ce apartin acestei structuri militare, scop in care a falsificat si folosit mai multe inscrisuri oficiale.

Procurorii precizeaza faptul ca prejudiciul a fost achitat in intregime in cursul urmaririi de catre general, prin restituirea sumei sustrase.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea Militara de Apel.

Generalul Iulian Cristian Gherghe a fost arestat preventiv pe 27 martie, masura prelungita apoi de catre instante.

El este acuzat ca a sustras cei aproape 180.000 de euro pentru a-si cumpara o casa.