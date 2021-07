Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a spus intr-o conferinta de presa ca de cand Viorica Dancila s-a angajat la BNR isi face bine treaba.

Mugur Isarescu, guvernaatorul BNR, a vorbit miercuri pentru prima data despre angajarea Vioricai Dancila in institutia pe care o conduce.

"Motivele, ca si politica de resurse umane au fost explicate pe larg de directorul de resurse umane si se gasesc pe site-ul bancii. Nu am nimic de adaugat. In ceea ce priveste domeniul in care dansa lucreaza, n-a luat locul niciunui specialist din Banca Nationala", a spus Mugur Isarescu.

El a precizat ca Viorica Dancila si-a ales si un domeniu de activitate, si anume economia verde.

"Nu avem absolventi de facultate sau de orice studiu in domeniul acesta. Impreuna cu colegii care formeaza grupul de lucru respectiv, studiaza, si probabil ca in toamna grupul respectiv va termina o lucrare, va iesi in public cu materialul respectiv", a mai precizat Isarescu.

Viorica Dancila a fost angajata in cadrul Biroului Economie Verde la Banca Nationala, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro. Criteriul de selectare a Vioricai Dancila, dar si a lui Ioan Mircea Pascu, ambii fosti europarlamentari, este nevoia de "oameni care deschid usi in Europa", a explicat, la momentul angajarii, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isarescu.