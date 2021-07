Omul de afaceri Ioan Niculae rămâne în pușcărie. Cum a cerut eliberarea condiționată după doar cinci luni la o pedeapsă de cinci ani

Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul de corupție prin care a adus InterAgro prejudiciu de 600 de milioane de euro, nu poate fi eliberat condiționat, conform undei decizii definitive a Tribunalului Constanța. Nicolae mai poate formula o nouă cerere de eliberare condiționată după 23 octombrie.

Tribunalul Constanţa a decis, vineri, să admită contestaţia DNA Constanţa împotriva deciziei Judecătoriei Medgidia din 12 mai, prin care Ioan Niculae putea fi eliberat condiţionat.

”Respinge propunerea de liberare condiţionată formulată de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Constanţa-Poarta Albă, privind pe condamnatul Niculae Ioan. Stabileşte termen de reiterare a propunerii după data de 23.10.2021”, se arată în decizia Tribunalului Constanţa.

Decizia instanţei este definitivă.

Omul de afaceri Ioan Niculae, administrator al InterAgro, a fost condamnat în luna februarie a acestui an, de Curtea de Apel Bucureşti, la cinci ani de închisoare în dosarul în care este acuzat, între altele, că "a corupt" oameni de afaceri, funcţionari publici şi înalţi demnitari să promoveze o Hotărâre de Guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice, acest lucru aducând InterAgro un beneficiu de 600 de milioane de euro.





De ce s-a intors in tara miliardarul Ioan Niculae



Ioan Niculae, miliardarul roman condamnat joi, 18 februrie, la cinci ani de inchisoare pentru coruptie s-a intors vineri in tara, asta desi ar fi putut incerca sa ramana in Italia si sa execute "de acasa" pedeapsa asemenea altor fugari celebri precum milionarul Dragos Savulescu, fosta sefa DIICOT, Alina Bica sau fostul colonel SRI, Daniel Dragomir.

Ioan Niculae insa s-a confruntat cu o alegere riscanta, in conditiile in care autoritatile de la Roma au inasprit legea care i-ar fi permis sa execute pedeapsa in Italia si, in plus, dat fiind faptul ca acesta a mai executat un an dintr-o condamnare anterioara concurenta si faptul ca are peste 60 de ani, inseamna ca va executa doar o mica fractie din pedeapsa de cinci ani.

Ioan Niculae a ajuns vineri, 19 februarie, in Romania, si a fost arestat pe Aeroportul Otopeni. Acesta a fost asteptat de mai multi protestatari, printre care si Marian Ceausescu, care l-a apostrofat cu "puscariasule", "gunoiule, esti un gunoi", "plateste-ti, ba, angajatii", "borfasule, credeai ca scapi?" sau "sa stai acolo pana imi vad eu ceafa."

Se pare ca totusi omul de afaceri a preferat sa treaca prin acest proces "umilitor" in locul unor incercari si artificii legale prin care sa incerce sa obtina executarea pedepsei in Italia, tara care in ultima vreme a devenit paradisul infractorilor din Romania.

Autoritatile de la Roma au modificat legea

Una din schimbarile in peisaj a venit in urma cu cateva zile, atunci cand autoritatile de la Roma au introdus mai multe amendamente privind posibilitatea refuzarii extradarii in cazul unor persoane condamnate. Una din modificarile cheie a fost introducerea cerintei ca persoanele vizate de cererile de extradare sa fi avut resedinta in Italia in ultimii cinci ani.

"Atunci cand mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei sentinte sau a unei masuri de securitate care priveaza de libertate personala, instanta de apel poate refuza predarea persoanei solicitate care este cetatean italian sau cetatean al unui alt stat-membru al Uniunii Europene cu resedinta legala si efectiva sau cu rezidenta pe teritoriul italian timp de cel putin cinci ani, cu conditia sa prevada ca aceasta sanctiune sau masura de securitate se efectueaza in Italia in conformitate cu dreptul sau intern", se arata in alin.(2) al Art.15 din Legea 10/2021.

Trebuie subliniat ca noile modificari intra in vigoare incepand de sambata, 20 februarie, insa pentru ca Ioan Niculae si avocatii sai sa fi putut face apel la vechea reglementare ar fi insemnat ca autoritatile de la Bucuresti sa reuseasca sa emita un mandat de extradare si care sa fie atacat in instanta pana vineri la ora 24.00.

Va executa doar o fractie din pedeapsa de cinci ani



Pe de alta parte Ioan Niculae se afla in situatia in care, datorita unei condamnari anterioare, la doi ani si jumatate primita in anul 2015 in dosarul "Mita la PSD" si din care a executat circa un an - cele doua pedepse, dat fiind faptul ca sunt fapte concurente, sa fie contopite. Asta inseamna ca din noua pedeapsa se va scade perioada de timp petrecuta deja in puscarie.

"In temeiul art.424 alin.3 Cod de procedura penala rap. la art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa principala de 5 ani inchisoare aplicata inculpatului perioada deja executata in baza deciziei penale nr.508/A/02.04.2015 a Cur?ii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, de la 02.04.2015 la 15.07.2016, inclusiv", se arata in minuta deciziei Curtii de Apel Bucuresti de joi.

In plus, in conditiile in care acesta are varsta peste 60 de ani, inseamna ca va putea cere liberarea conditionata dupa ce a executat jumatate din pedeapsa primita.

"In cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani", se arata in Art.100, alin 2, din Noul Cod Penal.

Astfel, exista posibilitatea ca dupa contopirea pedepselor omului de afaceri sa-i ramana de executat pedeapsa mai mare cea de cinci ani primita, si astfel sa poata cere eliberarea conditionata dupa doi ani si jumatate, din care insa se scade anul petrecut deja in spatele gratiilor.

Deci Ioan Niculae ar putea sta in spatele gratiilor putin peste un singur an.