Bilantul inundatiilor din Romania: Doua persoane au fost luate de apa, iar 12 muncitori sunt blocati de cateva zeci de ore intr-un vagon

Precipitatiile abundente au afectat noaptea trecuta 49 de localitati, autoritatile fiind nevoite sa intervina in mai multe operatiuni de salvare, arata un comunicat din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit oficialilor, 2 barbati au fost luati de apa, iar alti 12 se afla in continuare blocati intr-un vagon remorca.

In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor abundente, s-au inregistrat efecte in 49 localitati din 18 judete (BC, BT, BR, BZ, CL, CV, DB, GL, GR, IF, IL, IS, HD, HR, NT, SB, TR si VN) si in municipiul Bucuresti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 10 case, 116 curti, 15 subsoluri/beciuri, de pe 22 strazi, precum si pentru degajarea unui acoperis si a 15 copaci cazuti pe carosabil/autoturisme, fiind afectate 7 autoturisme, transmite IGSU.

Autoritatile au mai afirmat ca in cursul zilei de ieri, 2 persoane au fost luate de apa. O persoana in localitatea Manastirea Casin, jud. Bacau - barbat de aproximativ 70 ani a fost luat de apa, dupa ce podetul pe care se afla s-a rupt iar cealalta persoana a fost luata de apa in localitatea Almas din jud. Neamt - a fost gasita de echipajele de interventie in stop cardio-respirator, ulterior declarandu-se decesul.

In localitatea Nereju din jud. Vrancea, 12 muncitori care efectuau lucrari, au fost surprinsi de cresterea raului si s-au refugiat intr-un vagon remorca. Pe timpul noptii nu s-a putut interveni, iar la fata locului au ramas in supraveghere voluntari si cadre ISU. Operatiunele de extragere a persoanelor au fost reluate in aceasta dimineata la ora 05.30. Conform IGSU, cele 12 persoane nu prezentau probleme medicale.

O alta situatie deosebita a fost inregistrata In localitatea Manastirea Casin din jud. Bacau, unde 7 persoane au fost evacuate preventiv la rude, cele 6 case in care locuiesc fiind in pericol de a fi inundate de raul Casin.

De asemenea, circulatia rutiera a fost temporar afectata pe 3 drumuri nationale (DN 11/BC, DN11/CV si DN7/DB) si 1 drum judetean (DJ 105 G/SB).

La acest moment sunt interventii in desfasurare ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice in judetele Calarasi, Bacau si Vrancea.

Recomandarile autoritatilor

Pentru evacuarea normala a apelor pluviale, luati masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere.

In cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, NU traversati raurile prin apa si NU va apropiati de malurile acestora.

In situatia manifestarii vantului puternic, ramaneti in spatii inchise care sa va asigure protectia si evitati deplasarea in zone cu copaci, panouri publicitare sau stalpi de electricitate care ar putea fi doborati.

Mai multe informatii despre modul de comportare in cazul manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obtinute prin accesarea portalului FII PREGATIT (https://fiipregatit.ro/ghid/furtuna/) sau prin intermediul aplicatiei DSU, care poate fi descarcata gratuit din Google Play Store si AppStore.