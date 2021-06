Taxe de protectie, camatarie, proxenetism, trafic de droguri, amenintari si violente. Interlopii sunt cei mai temuti oameni dintr-o comunitate. Insa unii chiar fac gafe monumentale, cum a patit Raspa din Prahova, cand si-a uitat geanta in care avea pistolul, in cabina de proba a unui magazin de haine dintr-un mall bucurestean.



Nicolae Valentin Galateanu (36 de ani) a plecat la cumparaturi inarmat cu un pistol. Nu se stie care a fost motivul, insa, spre ghinionul sau, borseta in care il ascunsese a uitat-o in cabina de proba, agatata intr-un cuier.

Un paznic a descoperit arma. Este vorba despre un Walther de 9 milimetri, la fel ca cel al lui James Bond. Avea si munitia la el. Politistii au descoperit nu mai putin de opt cartuse.

Intrebat de oamenii legii despre pistol, Raspa a negat initial, insa confruntat cu imaginile de pe camerele de supraveghere a fost nevoit sa recunoasca.

Clanul Marmureaua cerea taxe de protectie in fata camerelor de supraveghere

Mai multi membri ai clanului Marmureaua din Teleorman au fost surprinsi de camerele video, in urma cu o saptamana, in timp ce agresau angajatii unui magazin, pentru ca patronul afacerii nu ar fi platit taxa de protectie.

Scandalul a avut loc in comuna Draganesti Vlasca, din judetul Teleorman. Clanul este condus de Sandu Felinar, arestat in urma cu doi ani pentru jefuirea a doua femei. Una dintre victime a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta de acesta.

Felinar are la activ infractiuni de mare violenta, furt, talharie, chiar viol. Ultima data fusese condamnat pentru ultraj, pentru ca agresase un politist chiar in sediul Politiei din Alexandria. A fost insa eliberat conditionat, beneficiind si de recursul compensatoriu.

"Sagetile" lui Camataru, din nou in plasa autoritatilor

In urma cu o luna, zece membri ai clanului Camataru au picat in plasa politiei. Este vorba de fapt despre sageti ale temutei grupari interlope din Bucuresti care semana teroare in urma cu ceva vreme. Printre cei vizati de mascati se afla un politist de la circulatie, dar se pare ca si fiul doctorului Naum Ciomu. Acestia ar fi fost implicati in recuperari de bani in contul unor datorii fictive de la diverse firme.

Lucian Boncu a fost prins in Italia

Capul lumii interlope din vestul tarii, Lucian Boncu, a fost prins in Italia, pe 1 iunie 2021, in timp ce isi depunea actele de rezidenta. Fugarul a fost ridicat in momentul in care s-a dus sa-si depuna actele pentru obtinerea rezidentei. Carabinierii l-au ridicat si pe Sorin Udrea, care-l insotea.

Lucian Boncu era insotit de prietenul sau Sorin Udrea, interlopul care a plecat din tara in Italia, in 2016, inainte de sentinta definitiva a Curtii de Apel Timisoara care l-a condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare in dosarul de crima organizata in care a fost inculpat.

Sorin Udrea este cel care a ajutat-o pe fugara Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, sa obtina acte de rezidenta in Italia si ca impreuna cu Boncu au pus la cale o adevarata operatiune de decredibilizare si anihilare a procurorilor si politistilor care le-au facut dosarele penale, scrie Ziua de Vest.

De altfel, tot Lucian Boncu este interlopul care a comandat asasinarea unui jurnalist din Timisoara care a scris mai multe articole despre activitatea lui.